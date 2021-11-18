【騰訊500爭持】B站績弱 拖低騰訊（附11大行部署）（持績更新）

受制嗶哩嗶哩 （09626） 及愛奇藝（美：IQ）季績及次季展望均遜市場預期，關連到騰訊 （00700） 及阿里巴巴 （09988） 大跌拖低大市。11月18日騰訊跌2.2%報509元。公司兩大重磅手遊10月錄得超強流水，利好股價表現。

嗶哩嗶哩第三季淨虧損26.9億元（人民幣‧下同），上年同期淨虧損11億元；調整後淨虧損16.2億元，上年同期虧損9.7億元，彭博預期為15.4億元。公司預計2021年第四季度營收將達到57億元至58億元，略低於市場預期的58億元。

騰訊持股嗶哩嗶哩12.4%，淘寶中國持股6.7%

騰訊10月手遊贏幾多，詳見下列組圖：

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重温騰訊第三季業績，【由此路進】

個別券商績後對騰訊看法，詳見下列組圖：（里昂、野村）

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個別券商對騰訊看法，詳見下列組圖：（高盛、中金、招商證券）

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個別券商對騰訊看法，詳見下列組圖：（滙豐、摩根大通、交銀國際）

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個別券商對騰訊看法，詳見下列組圖：（瑞信、美銀、瑞銀）

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低吸好時機？專訪中資名家趙文利 談年底前部署 詳見：【下一頁】

重溫騰訊預期與大行落差：由此路進：【下一頁】

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瑞銀發表10月中國iOS平台手機遊戲流水報告，當月流水按年增長15.2%，按月增長4.6%。排第一的是正在舉行周年慶典的《王者榮耀》，中國iOS平台流水按年增長40%，突破50億元（人民幣‧下同）。排第二的是10月8日上綫的《英雄聯盟：激鬥峽谷》，瑞銀料首月料水達15至20億元。

兩大手遊助騰訊重奪市場，公司iOS平台市佔由9月的41%回復至54%，力壓上月靠《哈利波特：魔法覺醒》發圍，10月市佔回落至19%的的網易 （09999） 。

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（11月13日新增里昂、野村意見）

昨夜美股時間，騰訊 （00700） 的ADR延續反彈，微升0.4%，換算港股報價約489.5元。

部份大行績後未有下調騰訊目標價。

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伽馬數據發佈《2021年10月移動遊戲報告》顯示，今年10月，中國移動遊戲市場實際銷售收入186.38億元人民幣，按月增3.4%，按年微增0.48%。海外市場，中國自主研發遊戲海外市場實際銷售收入15.77億美元，按月降1.79%。

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騰訊 （00700） 第三季業績遜市場預期，11月11日縱大市現不俗反彈，騰訊仍要跌1.2%，收報477.6元。券商因應業績表現，普遍削減目標價，惟不改對公司的長遠看好。

較大分歧位，在於看騰訊廣告業務短期表現，畢竟公司自言「預期整體行業的廣告價格在未來幾季可能仍然疲弱」、「認為廣告行業將在2022年經過重新調整基數後，再次受長期驅動因素推動而恢復增長」。有大行看影響屬暫時性，也有大行看2022年下半年才會恢復。

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騰訊第三季經調整純利錄約317.51億元（人民幣，下同），按年跌2%，是過去10年以來首錄跌幅。收入按年增13%至1423.7億元，增速為2004年上市以來最慢。

業務分部方面，上季增值服務收入按年增8%至752億元；網絡廣告業務按年增長5%至225億元；金融科技及企業服務業務按年增長30%至433億元

記者：陳煒傑

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