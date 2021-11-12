【碳中和系列—天然氣化工品】國際尿素價格大暴走 後續走勢又如何？（第三版）

（第三版更新11月12日 13:14 新增尿素商業用途作用）

尿素應用於商業用途上，生產的尿素用作肥料，通過氨與二氧化碳的反應生成，當中90%以上生產尿素用作肥料。然而又稱為環保汽車尿素，是一種柴油汽車廢物處理物質。

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