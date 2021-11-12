【碳中和系列—天然氣化工品】國際尿素價格大暴走 後續走勢又如何？（第三版） 研究報告 13:14 2021/11/12 分享： （第三版更新11月12日 13:14 新增尿素商業用途作用）尿素應用於商業用途上，生產的尿素用作肥料，通過氨與二氧化碳的反應生成，當中90%以上生產尿素用作肥料。然而又稱為環保汽車尿素，是一種柴油汽車廢物處理物質。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 券商有路捉 相關文章 【騰訊績後目標】大行劈價潮 一文盡看「邊間最狠」（持績更新） 2021/11/11 【騰訊績後目標】大行劈價潮 一文盡看「邊間最狠」（持績更新） 【聯想值14元？】70%潛在升幅從哪來？揭大行分析員點解睇好 2021/11/11 【聯想值14元？】70%潛在升幅從哪來？揭大行分析員點解睇好 【缺芯效應】多股受累 瑞聲淨利潤急跌 （第三版） 今日 【缺芯效應】多股受累 瑞聲淨利潤急跌 （第三版） 【高息股】星展薦10股 2股高息 息率最高7厘（第二版） 2021/11/11 【高息股】星展薦10股 2股高息 息率最高7厘（第二版） 你可能感興趣 【騰訊績後目標】大行劈價潮 一文盡看「邊間最狠」（持績更新） 16:33 2021/11/11 【騰訊績後目標】大行劈價潮 一文盡看「邊間最狠」（持績更新） 【聯想值14元？】70%潛在升幅從哪來？揭大行分析員點解睇好 18:52 2021/11/11 【聯想值14元？】70%潛在升幅從哪來？揭大行分析員點解睇好 【缺芯效應】多股受累 瑞聲淨利潤急跌 （第三版） 今日 11:04 【缺芯效應】多股受累 瑞聲淨利潤急跌 （第三版） 最新專欄文章 【缺芯效應】多股受累 瑞聲淨利潤急跌 （第三版） 今日 【缺芯效應】多股受累 瑞聲淨利潤急跌 （第三版） 【收息藍籌】領展加快收購步伐 績後券商普遍叫買 今日 【收息藍籌】領展加快收購步伐 績後券商普遍叫買 【飲杯勝嘅】 啤酒股跑贏大市九條街原因 今日 【飲杯勝嘅】 啤酒股跑贏大市九條街原因 【雙11尋寳】不能錯過的雙11大贏家 2021/11/11 【雙11尋寳】不能錯過的雙11大贏家 【騰訊績後目標】大行劈價潮 一文盡看「邊間最狠」（持績更新） 2021/11/11 【騰訊績後目標】大行劈價潮 一文盡看「邊間最狠」（持績更新） 化學 碳中和 氣候暖化 中國 歐洲 中海石油化學（03983） 中國心連心化肥（01866） 中化化肥（00297） 天然氣