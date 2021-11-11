【碳中和系列—天然氣化工品】國際尿素價格大暴走 後續走勢又如何？（第二版） 研究報告 17:12 2021/11/11 分享： （第二版刊於17:12 新增國際尿素價格表）全球面對氣候變化問題紛紛制定碳中和目標，仍是能源化工行業變革的根本原因。最近中國加強煤碳提取氨氣生產「尿素」出口管制，致南韓車用尿素溶液緊張，當中9成7為中國進口能源化工原料。本篇在碳中和議題下，聚焦天然氣化工領域的能源化工，以至下游後續趨勢，以及投資機遇。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 券商有路捉 相關文章 【騰訊績後目標】大行劈價潮 一文盡看「邊間最狠」（持績更新） 今日 【騰訊績後目標】大行劈價潮 一文盡看「邊間最狠」（持績更新） 【成長收息股】3.8厘 + 70%潛在升幅？大行分析員究竟諗緊咩！ 附詳盡估價分析 今日 【成長收息股】3.8厘 + 70%潛在升幅？大行分析員究竟諗緊咩！ 附詳盡估價分析 【缺芯效應】瑞聲第三季淨利潤急跌57.4% 今日 【缺芯效應】瑞聲第三季淨利潤急跌57.4% 【高息股】星展薦10股 2股高息 息率最高7厘（第二版） 今日 【高息股】星展薦10股 2股高息 息率最高7厘（第二版） 你可能感興趣 【騰訊績後目標】大行劈價潮 一文盡看「邊間最狠」（持績更新） 今日 16:33 【騰訊績後目標】大行劈價潮 一文盡看「邊間最狠」（持績更新） 【成長收息股】3.8厘 + 70%潛在升幅？大行分析員究竟諗緊咩！ 附詳盡估價分析 今日 17:11 【成長收息股】3.8厘 + 70%潛在升幅？大行分析員究竟諗緊咩！ 附詳盡估價分析 【缺芯效應】瑞聲第三季淨利潤急跌57.4% 今日 13:47 【缺芯效應】瑞聲第三季淨利潤急跌57.4% 最新專欄文章 【雙11尋寳】不能錯過的雙11大贏家 今日 【雙11尋寳】不能錯過的雙11大贏家 【騰訊績後目標】大行劈價潮 一文盡看「邊間最狠」（持績更新） 今日 【騰訊績後目標】大行劈價潮 一文盡看「邊間最狠」（持績更新） 【高息股】星展薦10股 2股高息 息率最高7厘（第二版） 今日 【高息股】星展薦10股 2股高息 息率最高7厘（第二版） 【缺芯效應】瑞聲第三季淨利潤急跌57.4% 今日 【缺芯效應】瑞聲第三季淨利潤急跌57.4% 【元宇宙機遇】AR、VR相關企業潛力大（第二版） 今日 【元宇宙機遇】AR、VR相關企業潛力大（第二版） 化學 碳中和 氣候暖化 中國 歐洲 中海石油化學（03983） 中國心連心化肥（01866） 中化化肥（00297） 天然氣