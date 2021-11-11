【碳中和系列—天然氣化工品】尿素價格暴漲後續走勢 研究報告 14:40 2021/11/11 分享： 全球面對氣候變化問題紛紛制定碳中和目標，仍是能源化工行業變革的根本原因。最近中國加強煤碳提取氨氣生產「尿素」出口管制，致南韓車用尿素溶液緊張，當中9成7為中國進口能源化工原料。本篇在碳中和議題下，聚焦天然氣化工領域的能源化工，以至下游後續趨勢，以及投資機遇。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 券商有路捉 相關文章 【騰訊績後目標】大行劈價潮 一文盡看「邊間最狠」（持績更新） 今日 【騰訊績後目標】大行劈價潮 一文盡看「邊間最狠」（持績更新） 【龍頭股追蹤】潛在升幅7成 揭大行分析師點解睇好 今日 【龍頭股追蹤】潛在升幅7成 揭大行分析師點解睇好 【缺芯效應】瑞聲第三季淨利潤急跌57.4% 今日 【缺芯效應】瑞聲第三季淨利潤急跌57.4% 【高息股】星展薦10股 2股高息 息率最高7厘 今日 【高息股】星展薦10股 2股高息 息率最高7厘 你可能感興趣 【騰訊績後目標】大行劈價潮 一文盡看「邊間最狠」（持績更新） 今日 15:40 【騰訊績後目標】大行劈價潮 一文盡看「邊間最狠」（持績更新） 【龍頭股追蹤】潛在升幅7成 揭大行分析師點解睇好 今日 14:01 【龍頭股追蹤】潛在升幅7成 揭大行分析師點解睇好 【缺芯效應】瑞聲第三季淨利潤急跌57.4% 今日 13:47 【缺芯效應】瑞聲第三季淨利潤急跌57.4% 最新專欄文章 【騰訊績後目標】大行劈價潮 一文盡看「邊間最狠」（持績更新） 今日 【騰訊績後目標】大行劈價潮 一文盡看「邊間最狠」（持績更新） 【缺芯效應】瑞聲第三季淨利潤急跌57.4% 今日 【缺芯效應】瑞聲第三季淨利潤急跌57.4% 【高息股】星展薦10股 2股高息 息率最高7厘 今日 【高息股】星展薦10股 2股高息 息率最高7厘 【元宇宙機遇】AR、VR相關企業潛力大（第二版） 今日 【元宇宙機遇】AR、VR相關企業潛力大（第二版） 【雙11尋寳】不能錯過的雙11大贏家 今日 【雙11尋寳】不能錯過的雙11大贏家 化學 碳中和 氣候暖化 中國 歐洲 中海石油化學（03983） 中國心連心化肥（01866） 中化化肥（00297） 天然氣