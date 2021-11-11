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【碳中和系列—天然氣化工品】尿素價格暴漲後續走勢

研究報告 14:40 2021/11/11

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全球面對氣候變化問題紛紛制定碳中和目標，仍是能源化工行業變革的根本原因。最近中國加強煤碳提取氨氣生產「尿素」出口管制，致南韓車用尿素溶液緊張，當中9成7為中國進口能源化工原料。本篇在碳中和議題下，聚焦天然氣化工領域的能源化工，以至下游後續趨勢，以及投資機遇。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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