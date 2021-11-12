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【飲杯勝嘅】 啤酒股跑贏大市九條街原因

研究報告 08:00 2021/11/12

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有港人平時愛飲番兩杯，天氣熱時，會叫冰涼的啤酒暢飲；天氣冷食火鍋時，會邊食邊飲啤酒。而到夜店酒吧消遣時，有人會一打打的啤酒落單。港股三大啤酒股，青島啤酒 （00168） 、華潤啤酒 （00291） 及百威亞太 （01876） 近月已或計劃加價。市場亦預計內地啤酒於年底前加價，以紓緩原材料價格急漲的影響。本篇的研究報告就指出今年以來，中國啤酒行業高端化趨勢加速，建議關注淡季提價落地的情況。

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欄名 : 券商有路捉

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