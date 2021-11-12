【飲杯勝嘅】 啤酒股跑贏大市九條街原因 研究報告 08:00 2021/11/12 分享： 有港人平時愛飲番兩杯，天氣熱時，會叫冰涼的啤酒暢飲；天氣冷食火鍋時，會邊食邊飲啤酒。而到夜店酒吧消遣時，有人會一打打的啤酒落單。港股三大啤酒股，青島啤酒 （00168） 、華潤啤酒 （00291） 及百威亞太 （01876） 近月已或計劃加價。市場亦預計內地啤酒於年底前加價，以紓緩原材料價格急漲的影響。本篇的研究報告就指出今年以來，中國啤酒行業高端化趨勢加速，建議關注淡季提價落地的情況。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 券商有路捉 最新專欄文章 【收息藍籌】領展加快收購步伐 績後券商普遍叫買 今日 【收息藍籌】領展加快收購步伐 績後券商普遍叫買 【缺芯效應】多股受累 瑞聲淨利潤急跌 （第二版） 2021/11/11 【缺芯效應】多股受累 瑞聲淨利潤急跌 （第二版） 【碳中和系列—天然氣化工品】國際尿素價格大暴走 後續走勢又如何？（第二版） 2021/11/11 【碳中和系列—天然氣化工品】國際尿素價格大暴走 後續走勢又如何？（第二版） 【雙11尋寳】不能錯過的雙11大贏家 2021/11/11 【雙11尋寳】不能錯過的雙11大贏家 【騰訊績後目標】大行劈價潮 一文盡看「邊間最狠」（持績更新） 2021/11/11 【騰訊績後目標】大行劈價潮 一文盡看「邊間最狠」（持績更新） 大行報告 中國 疫情 天氣 啤酒 人民幣 酒吧 火鍋