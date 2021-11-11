共和黨先拔頭籌 拜登強制打針告吹？

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國際 20:42 2021/11/11

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美國聯邦法院周末裁定，暫緩聯邦政府要求100人以上企業強制員工接種新冠疫苗的安排，稱有「重大的法定和憲法」問題。

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

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