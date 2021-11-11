共和黨先拔頭籌 拜登強制打針告吹？ 國際 20:42 2021/11/11 分享： 美國聯邦法院周末裁定，暫緩聯邦政府要求100人以上企業強制員工接種新冠疫苗的安排，稱有「重大的法定和憲法」問題。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 相關文章 瑞典佛系抗疫 結果出人意表 2021/11/10 瑞典佛系抗疫 結果出人意表 馬斯克高手沽貨 借民意過橋減震盪 2021/11/08 馬斯克高手沽貨 借民意過橋減震盪 中美印日澳缺席 停用煤炭淪空談 2021/11/07 中美印日澳缺席 停用煤炭淪空談 氣候政治死結難解 全球暖化有何出路？ 2021/11/03 氣候政治死結難解 全球暖化有何出路？ BNPL愈長愈大 債務陷阱浮面 2021/11/02 BNPL愈長愈大 債務陷阱浮面 你可能感興趣 瑞典佛系抗疫 結果出人意表 22:57 2021/11/10 瑞典佛系抗疫 結果出人意表 馬斯克高手沽貨 借民意過橋減震盪 19:22 2021/11/08 馬斯克高手沽貨 借民意過橋減震盪 中美印日澳缺席 停用煤炭淪空談 12:05 2021/11/07 中美印日澳缺席 停用煤炭淪空談 最新專欄文章 國金札記 - 瑞典佛系抗疫 結果出人意表 今日 瑞典佛系抗疫 結果出人意表 瑞典佛系抗疫 結果出人意表 2021/11/10 瑞典佛系抗疫 結果出人意表 國金札記 - 約翰遜包庇黨友 政治誤判後遺症大 2021/11/10 約翰遜包庇黨友 政治誤判後遺症大 約翰遜搬龍門護黨友 搞出大頭佛 2021/11/09 約翰遜搬龍門護黨友 搞出大頭佛 國金札記 - 馬斯克高手沽貨 借民意過橋減震盪 2021/11/09 馬斯克高手沽貨 借民意過橋減震盪 拜登 疫情 疫苗 美國共和黨 美國民主黨 新冠肺炎疫情 美國