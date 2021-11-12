【名家談通關】中港通關一定利好？基金名家薛永輝：對本港影響未必一面倒

憧憬中港兩地快通關，為零售消費帶來上升動力，本地零售、旅遊相關、商場收租股份近日轉強。恒生投資管理董事兼投資總監薛永輝在接受《投資理財周刊》專訪時表示，倘中港兩地通關，對本港的影響未必是一面倒的。

低吸好時機？專訪中資名家趙文利 談年底前部署 詳見：【下一頁】

▼ 點擊圖片放大

薛永輝表示：

「如果中港兩地通關，對於本地零售、旅遊、商場收租板塊，股價可受惠。」

他說：

「但要留意，通關之後，一方面會有內地人來香港消費，但另一方面，香港人都可外出旅遊，現時本地消費市場暢旺，就是因為大家都被困在城市內難外遊，因此，通關之後對本港的影響未必是一面倒的，可能出現互相抵銷的情況，還要視乎實際通關情況，我們需要重新評估的。」

隨着新冠疫情緩和，配合政府向市民分期派發「電子消費券」，帶旺本港零售市場。政府統計處上周公布9月份零售業總銷貨價值統計，臨時估計為280億元，按年上升7.3%。扣除價格變動後，9月零售業總銷貨數量的臨時估計按年升4.7%。今年首9個月合計的零售業總銷貨價值的臨時估計按年上升8%。

他說：

「此外，政府向市民分期派發的5,000元電子消費券，明年1月後便完結，屆時減少了一個消費動力。」

本報記者：周劍琴

【hket x OTO】年度呈獻：《香港經濟日報》電子版一年訂閱 + 自選一份OTO按摩產品，最高慳達$1,480！ <詳情>

延伸閱讀：

【高息股】星展薦10股 2股高息 息率最高7厘（第二版）

【名家談消費股】基金名家謝企剛 內地消費股有得揀（第二版）





