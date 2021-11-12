騰訊腳步放慢 再跌空間有限？ 名家專區 2021/11/12 分享： 騰訊（00700）周三收市後公布第三季業績，經調整純利按年跌2%，為過去10年以來首錄跌幅；季度收入增長亦放緩至13%（圖一），為上市17年以來最慢水平。 騰訊管理層在業績後坦言，受內地當局加強監管教育 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 美儲局未收水 港成交先縮水 2021/11/10 美儲局未收水 港成交先縮水 透視中港美 - 領展海外收購 租金回報續增 2021/11/09 領展海外收購 租金回報續增 透視中港美 - 加息嘆慢板 美股極樂觀 2021/11/08 加息嘆慢板 美股極樂觀 透視中港美 - 基金吃回頭草 阿里淡極有限 2021/11/06 基金吃回頭草 阿里淡極有限 透視中港美 - 美料提前加息 趁低吸銀行股 2021/11/05 美料提前加息 趁低吸銀行股 遊戲 Facebook 外資 科技軟件 騰訊控股（00700） 小米集團－W（01810） 美團－W（03690） 阿里巴巴－SW（09988） Alphabet（美：GOOG） 蘋果（Apple，美：AAPL）