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騰訊腳步放慢 再跌空間有限？

名家專區 2021/11/12

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騰訊（00700）周三收市後公布第三季業績，經調整純利按年跌2%，為過去10年以來首錄跌幅；季度收入增長亦放緩至13%（圖一），為上市17年以來最慢水平。

騰訊管理層在業績後坦言，受內地當局加強監管教育

...

撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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