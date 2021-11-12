華虹高增長 現價仍偏低

國企指數放量升破下降軌，「頭肩底」形態重燃希望，受政策傾斜的半導體板塊可能是未來升浪主力，而華虹半導體（01347）首三季盈利急升1.1倍，未來盈利可以維持高增長，估值有上升空間，股價今年以大型三角整

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