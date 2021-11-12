華虹高增長 現價仍偏低 名家專區 2021/11/12 分享： 國企指數放量升破下降軌，「頭肩底」形態重燃希望，受政策傾斜的半導體板塊可能是未來升浪主力，而華虹半導體（01347）首三季盈利急升1.1倍，未來盈利可以維持高增長，估值有上升空間，股價今年以大型三角整 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 港股要起死回生 習拜會最為關鍵（第四版） 2021/11/11 港股要起死回生 習拜會最為關鍵（第四版） 中字股實力談 - 布局創新藥 翰森高增長 2021/11/11 布局創新藥 翰森高增長 中字股實力談 - 港股死亡交叉探底 A股通脹陰霾下挫（第四版） 2021/11/10 港股死亡交叉探底 A股通脹陰霾下挫（第四版） 中字股實力談 - 廣汽現價抵買 新能源車熱賣 2021/11/10 廣汽現價抵買 新能源車熱賣 中字股實力談 - 恒指現死亡交叉 汽車板塊撻引擎（第四版） 2021/11/09 恒指現死亡交叉 汽車板塊撻引擎（第四版） 每股資產淨值 每股盈利 恒生中國企業指數 銷售 華虹半導體（01347） 板塊 美元