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行健資管顏偉華：ESG改善回報控風險

名家專區 2021/11/12

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筆者最近就拜讀了一篇由一名從大型基金公司離職的ESG總投資主管所寫的40頁長文。作者雖然主管ESG投資，但在這大型基金公司任職兩年後，轉而對ESG投資持懷疑態度，所以決定離開。

作者提出西方社會接受了資

...

撰文 : 顏偉華 行健資產管理行政總裁

欄名 : 名家觀點

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