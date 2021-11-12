行健資管顏偉華：ESG改善回報控風險 名家專區 2021/11/12 分享： 筆者最近就拜讀了一篇由一名從大型基金公司離職的ESG總投資主管所寫的40頁長文。作者雖然主管ESG投資，但在這大型基金公司任職兩年後，轉而對ESG投資持懷疑態度，所以決定離開。 作者提出西方社會接受了資 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 顏偉華 行健資產管理行政總裁 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 【名家拆局】 大和賴志文：PPI續攀升 礙人行推寬鬆政策（第二版） 2021/11/11 【名家拆局】 大和賴志文：PPI續攀升 礙人行推寬鬆政策（第二版） 專訪 - 建銀趙文利：港股中期有催化劑 2021/11/11 建銀趙文利：港股中期有催化劑 瑞銀張寧：政策支持力度有望增強 2021/11/10 瑞銀張寧：政策支持力度有望增強 專訪 - 安本：捕捉特別息 提高回報率 2021/11/09 安本：捕捉特別息 提高回報率 資本集團Watson：雲端科技是第四次工業革命 2021/11/05 資本集團Watson：雲端科技是第四次工業革命 ESG 中國 經濟 股票 投資推介 投資策略 宏觀分析 大行報告