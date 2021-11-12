行健資管顏偉華：ESG改善回報控風險

筆者最近就拜讀了一篇由一名從大型基金公司離職的ESG總投資主管所寫的40頁長文。作者雖然主管ESG投資，但在這大型基金公司任職兩年後，轉而對ESG投資持懷疑態度，所以決定離開。

作者提出西方社會接受了資

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