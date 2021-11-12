兼拓新能源的公路股! 名家專區 02:30 2021/11/12 分享： 美股早一晚回落，主要是受制於十月CPI急升6.2%引起了市場對加息預期的不安，不過，周四亞太區股票反應冷靜，中港股市均續反彈，日本股市向上，黃昏後歐股亦略為上升，美股開市後榮辱互見，納指和標指回升，但 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 曾廣標 欄名 : 投資坐標 最新專欄文章 投資坐標 - 論盡「神奇愛股」的優勢！ 2021/11/10 論盡「神奇愛股」的優勢！ 投資坐標 - 中央讚氫能車示範應用! 2021/11/09 中央讚氫能車示範應用! 投資坐標 - 基建機械賣轉租更好景! 2021/11/05 基建機械賣轉租更好景! 投資坐標 - 名錶珠寶股追落後! 2021/11/03 名錶珠寶股追落後! 投資坐標 - 弱市堅守價值投資原則! 2021/11/02 弱市堅守價值投資原則! A股 震雄集團（00057） 旭輝控股集團（00884） 中國恒大（03333） 阿里巴巴－SW（09988） 東岳集團（00189） 公路股 東方表行（00398） 深圳高速（00548） 灣區發展（00737）