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兼拓新能源的公路股!

名家專區 02:30 2021/11/12

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美股早一晚回落，主要是受制於十月CPI急升6.2%引起了市場對加息預期的不安，不過，周四亞太區股票反應冷靜，中港股市均續反彈，日本股市向上，黃昏後歐股亦略為上升，美股開市後榮辱互見，納指和標指回升，但

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撰文 : 曾廣標

欄名 : 投資坐標

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