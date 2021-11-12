兼拓新能源的公路股!

美股早一晚回落，主要是受制於十月CPI急升6.2%引起了市場對加息預期的不安，不過，周四亞太區股票反應冷靜，中港股市均續反彈，日本股市向上，黃昏後歐股亦略為上升，美股開市後榮辱互見，納指和標指回升，但

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