【大市拆局】農夫山泉突抽上8% 恒指新貴尋寶提前展開? 財金 10:58 2021/11/12 分享： 農夫山泉（09633）今早股價裂口高開近5%後，早段升幅一度擴大至逾8%，高見44.35元見4個月高位。公司並非利好消息跟進，有理由相信是偷步炒入恒指買盤湧現。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 大市拆局 最新專欄文章 【大市拆局】藥明報復式反彈重上「紅底」 有重大利好救亡?（第二版） 2021/11/09 【大市拆局】藥明報復式反彈重上「紅底」 有重大利好救亡?（第二版） 【內房危機】內地多城限預售樓花資金用途 內房更難轉身（第二版） 2021/11/09 【內房危機】內地多城限預售樓花資金用途 內房更難轉身（第二版） 【大市拆局】染疫有藥醫惹憧憬 濠賭航空旅股股贏家大檢閱（第二版） 2021/11/08 【大市拆局】染疫有藥醫惹憧憬 濠賭航空旅股股贏家大檢閱（第二版） 【大市拆局】輝瑞口服疫苗傳捷報 藥明生物為首疫苗股全綫瀉（第二版） 2021/11/08 【大市拆局】輝瑞口服疫苗傳捷報 藥明生物為首疫苗股全綫瀉（第二版） 【大戶持倉解密】滙豐340億增倉阿里巴巴 後市是吉是凶?（第二版） 2021/11/05 【大戶持倉解密】滙豐340億增倉阿里巴巴 後市是吉是凶?（第二版） 港股 第二上市 中國概念股 農夫山泉（09633） 恒生指數