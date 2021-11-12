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【大市拆局】農夫山泉突抽上8% 恒指新貴尋寶提前展開?

財金 10:58 2021/11/12

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農夫山泉（09633）今早股價裂口高開近5%後，早段升幅一度擴大至逾8%，高見44.35元見4個月高位。公司並非利好消息跟進，有理由相信是偷步炒入恒指買盤湧現。

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欄名 : 大市拆局

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