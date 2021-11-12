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【港股脈博】北水30億急沽騰訊 限制港股反彈升勢（第二版）

財金 16:27 2021/11/12

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美國最新公布10月通脹大升6.2%創31年新高，市場再聚焦美國面對滯脹風險，美股道指昨回吐158點或0.4%。資金初見回流亞股迹象，日、韓股市今日同升逾1%，台股亦升約0.4%。

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欄名 : 港股脈博

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