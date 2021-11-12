【港股脈博】北水30億急沽騰訊 限制港股反彈升勢（第二版） 財金 16:27 2021/11/12 分享： 美國最新公布10月通脹大升6.2%創31年新高，市場再聚焦美國面對滯脹風險，美股道指昨回吐158點或0.4%。資金初見回流亞股迹象，日、韓股市今日同升逾1%，台股亦升約0.4%。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 港股脈博 最新專欄文章 【港股脈博】騰訊績後捱沽 無阻恒指上試50天綫（第二版） 2021/11/11 【港股脈博】騰訊績後捱沽 無阻恒指上試50天綫（第二版） 【騰訊股價】騰訊季績後股價曾挫逾3% 大行爭削目標未太淡?（第二版） 2021/11/11 【騰訊股價】騰訊季績後股價曾挫逾3% 大行爭削目標未太淡?（第二版） 【儲局收水】美收水市場受落 港股反彈受制50天綫 （第二版） 2021/11/04 【儲局收水】美收水市場受落 港股反彈受制50天綫 （第二版） 【港股脈博】儲局收水前亞股齊軟 恒指險守二萬五關（第二版） 2021/11/03 【港股脈博】儲局收水前亞股齊軟 恒指險守二萬五關（第二版） 【ATMX股價】炒家先挾淡後回吐 恒指科指50天綫得而復失（第三版） 2021/11/02 【ATMX股價】炒家先挾淡後回吐 恒指科指50天綫得而復失（第三版） 減持 港股通 港股 走資 恒生指數 滬深300指數 道瓊斯工業平均指數 通脹 美國 亞洲