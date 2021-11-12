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【內房拆局】樓市低潮收入大減  地方政府如何應對？

研究報告 12:50 2021/11/12

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今年以來，內地樓市現低潮，大型房企出現債務危機，土地市場亦迅速降溫。惟房地產行業對地方政府的財政相當重要，土地及房產相關收入減少，地方政府要面對政財壓力。

...

欄名 : 大行有路捉

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