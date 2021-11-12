【專項債】樓市低潮收入大減 地方政府料谷專項債（第二版） 研究報告 18:49 2021/11/12 分享： 內地樓市低潮，令地方政府財政受壓力。從地方收支佔比看，2020年，地方本級一般公共預算收入佔比為54.7%，而地方本級一般公共預算支出佔比為85.7%。從財政自給率來看，2009年至2020年，地方財政自給率由53.4%降低至47.6%。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 大行有路捉 最新專欄文章 【聯想值14元？】70%潛在升幅從哪來？揭大行分析員點解睇好 2021/11/11 【聯想值14元？】70%潛在升幅從哪來？揭大行分析員點解睇好 【定向寬鬆】人行推新工具 碳減排支持工具利新能源產業（第二版） 2021/11/10 【定向寬鬆】人行推新工具 碳減排支持工具利新能源產業（第二版） 【二萬五升跌】法巴提5大催化劑 扭轉港股頹勢（第二版） 2021/11/09 【二萬五升跌】法巴提5大催化劑 扭轉港股頹勢（第二版） 【雙11戰報】官方出招降溫 電商平台預售戰況（第三版） 2021/11/08 【雙11戰報】官方出招降溫 電商平台預售戰況（第三版） 【儲局收水】收水步伐符預期 中金：仍看好美股（第二版） 2021/11/04 【儲局收水】收水步伐符預期 中金：仍看好美股（第二版） 財政政策 行業 地產 基金