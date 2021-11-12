【專項債】樓市低潮收入大減  地方政府料谷專項債（第二版）

內地樓市低潮，令地方政府財政受壓力。從地方收支佔比看，2020年，地方本級一般公共預算收入佔比為54.7%，而地方本級一般公共預算支出佔比為85.7%。從財政自給率來看，2009年至2020年，地方財政自給率由53.4%降低至47.6%。

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