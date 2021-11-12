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發展商「餓地」找出路 擴大收購農地

名家專區 15:45 2021/11/12

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近期發展商補地價增多，除了是政府加快審批工作見效外，更重要是私樓土地不足，發展商要維持業績、足夠的項目流轉，擴大補充土地儲備途徑，將來無論是補地價或者是舊樓收購數目都會增加。

...

欄名 : 樓市分析

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