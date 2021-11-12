發展商「餓地」找出路 擴大收購農地 名家專區 15:45 2021/11/12 分享： 近期發展商補地價增多，除了是政府加快審批工作見效外，更重要是私樓土地不足，發展商要維持業績、足夠的項目流轉，擴大補充土地儲備途徑，將來無論是補地價或者是舊樓收購數目都會增加。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 樓市分析 相關文章 【大市拆局】北部都會區農地變黃金? 恒地大翻身曾飆近一成（第二版） 2021/10/07 【大市拆局】北部都會區農地變黃金? 恒地大翻身曾飆近一成（第二版） 【施政報告】地產股疑慮盡消 農地大贏家 大行逐個捉（附個股土儲、股息率、目標價比較）（第二版） 2021/10/07 【施政報告】地產股疑慮盡消 農地大贏家 大行逐個捉（附個股土儲、股息率、目標價比較）（第二版） 農地補價勢成未來供應支柱 2021/10/20 農地補價勢成未來供應支柱 你可能感興趣 【大市拆局】北部都會區農地變黃金? 恒地大翻身曾飆近一成（第二版） 18:57 2021/10/07 【大市拆局】北部都會區農地變黃金? 恒地大翻身曾飆近一成（第二版） 【施政報告】地產股疑慮盡消 農地大贏家 大行逐個捉（附個股土儲、股息率、目標價比較）（第二版） 15:53 2021/10/07 【施政報告】地產股疑慮盡消 農地大贏家 大行逐個捉（附個股土儲、股息率、目標價比較）（第二版） 農地補價勢成未來供應支柱 15:01 2021/10/20 農地補價勢成未來供應支柱 最新專欄文章 多盤齊發 一手樓市愈戰愈勇 2021/11/09 多盤齊發 一手樓市愈戰愈勇 呎價2萬內 新界區的最後堡壘 2021/11/08 呎價2萬內 新界區的最後堡壘 政府收回濕地 發展商有幾傷？ 2021/11/05 政府收回濕地 發展商有幾傷？ 新界北樓價升幅追落後？ 2021/11/04 新界北樓價升幅追落後？ 消費穩定 投資力吸民生區商舖 2021/11/02 消費穩定 投資力吸民生區商舖 祖堂地 補地價 賣地 農地 土地供應 新地 太古地產 發展商