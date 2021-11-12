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【契媽股】連日減持輝瑞「食糊」 女股神套現轉追「誠哥股」？

財金猛人追蹤 16:05 2021/11/12

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美國藥廠輝瑞（美：PFE）早前發布新冠口服藥臨床試驗的中期結果數據理想，刺激股價抽升，獲本地網民封為科技股女股神、「契媽」的Cathie Wood早於8月開始掃入，近日趁機「食糊」，更值得留意是女股神轉追一家「誠哥」李嘉誠都有份持股的科技股。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 投資學堂

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