【契媽股】連日減持輝瑞「食糊」 女股神套現轉追「誠哥股」？ 財金猛人追蹤 16:05 2021/11/12 分享： 美國藥廠輝瑞（美：PFE）早前發布新冠口服藥臨床試驗的中期結果數據理想，刺激股價抽升，獲本地網民封為科技股女股神、「契媽」的Cathie Wood早於8月開始掃入，近日趁機「食糊」，更值得留意是女股神轉追一家「誠哥」李嘉誠都有份持股的科技股。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 投資學堂 相關文章 建銀國際趙文利 提前布局兩大主題 逢低吸納迎年底反彈 2021/11/08 建銀國際趙文利 提前布局兩大主題 逢低吸納迎年底反彈 你可能感興趣 建銀國際趙文利 提前布局兩大主題 逢低吸納迎年底反彈 00:01 2021/11/08 建銀國際趙文利 提前布局兩大主題 逢低吸納迎年底反彈 最新專欄文章 【基金檢閱】港股今年好難玩？ 中銀保誠一基金跑贏恒指兼有逾5%回報 2021/11/11 【基金檢閱】港股今年好難玩？ 中銀保誠一基金跑贏恒指兼有逾5%回報 【國策危機】中國「補習天王」俞敏洪轉行做直播帶貨 新東方變身電商股？ 2021/11/10 【國策危機】中國「補習天王」俞敏洪轉行做直播帶貨 新東方變身電商股？ 【內房缺水】據報許榮茂按「誠哥貨」籌錢 投資者要提防房企撲水3招！（第三版） 2021/11/10 【內房缺水】據報許榮茂按「誠哥貨」籌錢 投資者要提防房企撲水3招！（第三版） 【拒絕高追】巴郡第三季少賺7成投資仍跑贏大市？ 巴菲特續靠「四大金剛」食糊 2021/11/08 【拒絕高追】巴郡第三季少賺7成投資仍跑贏大市？ 巴菲特續靠「四大金剛」食糊 【契媽股】女股神續沽Tesla Zillow 套現轉追一隻科網龍頭？ 2021/11/05 【契媽股】女股神續沽Tesla Zillow 套現轉追一隻科網龍頭？ Cathie Wood 輝瑞（Pfizer，美：PFE） Zoom Video（美：ZM） 減持 收集 抵買 美股 增持 ETF