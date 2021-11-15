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【名家談科技股】光銀林樵基 ATMXJ股價已見底

財金猛人追蹤 02:00 2021/11/15

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內地上季連環出台多項監管政策，加強科網企業監管，一度拖累科技股股價重創。光銀國際投資董事總經理兼研究部主管林樵基在接受《投資理財周刊》專訪時認為，重磅科技股包括ATMXJ的股價已見底，已反映了監管風險。

專訪兩大專家 拆局中外形勢 詳見：【下一頁】

林樵基表示：

 「去到今季，估計中央對科技企業的監管政策不再咁苛刻，騰訊 （00700） 已公布季績，業績反映公司飽受監管影響，同時也顯示公司已跟足新的監管指引去營運，例如限制未成年人玩網上遊戲已跟足監管指引。」

林樵基表示：

 「我們相信重磅科技股包括ATMXJ的股價已見底，已反映了監管風險，不料再大跌。」

他說：

 「我們相信恒指在上月初23681點已見底，今季重返這個低位機會較低，預計今季恒指將在25000點至26000點之間波動，國企指數預計在9000點至10000點之間波動。」

林樵基表示，全球經濟活動預期將繼續復甦，股票市場在經歷了三季度的深度調整後料將逐漸回暖；此外，跨境理財通正式啟動，向香港市場釋放更多利好訊號。

更深入分析，可詳閱《兩大專家剖析中外形勢 薦三大板塊及高息股》

恒生投資管理董事兼投資總監薛永輝授收息股策略。

收息股相關分析，可詳閱《內銀高息惟受制宏觀風險 薛永輝：本地電訊及公用股更穩》

兩大專家對內房給予最新點評。

內房的點評，可詳閱《內房現生機 傳放寬融資規限》

本報記者：周劍琴

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延伸閱讀：
【名家談通關】中港通關一定利好？恒生投資薛永輝：對本港影響未必一面倒

 

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : MT專訪

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