【名家談科技股】光銀林樵基 ATMXJ股價已見底

內地上季連環出台多項監管政策，加強科網企業監管，一度拖累科技股股價重創。光銀國際投資董事總經理兼研究部主管林樵基在接受《投資理財周刊》專訪時認為，重磅科技股包括ATMXJ的股價已見底，已反映了監管風險。

專訪兩大專家 拆局中外形勢 詳見：【下一頁】





















林樵基表示：

林樵基表示：

「我們相信重磅科技股包括ATMXJ的股價已見底，已反映了監管風險，不料再大跌。」

他說：

「我們相信恒指在上月初23681點已見底，今季重返這個低位機會較低，預計今季恒指將在25000點至26000點之間波動，國企指數預計在9000點至10000點之間波動。」

林樵基表示，全球經濟活動預期將繼續復甦，股票市場在經歷了三季度的深度調整後料將逐漸回暖；此外，跨境理財通正式啟動，向香港市場釋放更多利好訊號。

更深入分析，可詳閱《兩大專家剖析中外形勢 薦三大板塊及高息股》

恒生投資管理董事兼投資總監薛永輝授收息股策略。

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兩大專家對內房給予最新點評。

內房的點評，可詳閱《內房現生機 傳放寬融資規限》

本報記者：周劍琴

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