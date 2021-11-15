【名家談科技股】光銀林樵基 ATMXJ股價已見底

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【名家談通關】追蹤名家對通關及本地經濟股看法（新增：政府經濟顧問看法）
內地上季連環出台多項監管政策，加強科網企業監管，一度拖累科技股股價重創。光銀國際投資董事總經理兼研究部主管林樵基在接受《投資理財周刊》專訪時認為，重磅科技股包括ATMXJ的股價已見底，已反映了監管風險。
專訪兩大專家 拆局中外形勢 詳見：【下一頁】
林樵基表示：
「去到今季，估計中央對科技企業的監管政策不再咁苛刻，騰訊 （00700） 已公布季績，業績反映公司飽受監管影響，同時也顯示公司已跟足新的監管指引去營運，例如限制未成年人玩網上遊戲已跟足監管指引。」
林樵基表示：
「我們相信重磅科技股包括ATMXJ的股價已見底，已反映了監管風險，不料再大跌。」
他說：
「我們相信恒指在上月初23681點已見底，今季重返這個低位機會較低，預計今季恒指將在25000點至26000點之間波動，國企指數預計在9000點至10000點之間波動。」
林樵基表示，全球經濟活動預期將繼續復甦，股票市場在經歷了三季度的深度調整後料將逐漸回暖；此外，跨境理財通正式啟動，向香港市場釋放更多利好訊號。
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本報記者：周劍琴
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撰文 : 投資理財周刊 Money Times
欄名 : MT專訪