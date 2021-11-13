農夫山泉急飈 引發染藍尋寶 名家專區 2021/11/13 分享： 農夫山泉（09633）昨日裂口高開近5%後，股價愈升愈有，尾市升幅曾擴大至9%，見4個月高位。公司並無利好消息跟進，股價爆升的催化劑，相信是恒指季檢揭盅日在即，資金偷步展開尋寶遊戲。 恒指公司將於下周五 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 騰訊腳步放慢 再跌空間有限？ 2021/11/12 騰訊腳步放慢 再跌空間有限？ 透視中港美 - 美儲局未收水 港成交先縮水 2021/11/10 美儲局未收水 港成交先縮水 透視中港美 - 領展海外收購 租金回報續增 2021/11/09 領展海外收購 租金回報續增 透視中港美 - 加息嘆慢板 美股極樂觀 2021/11/08 加息嘆慢板 美股極樂觀 透視中港美 - 基金吃回頭草 阿里淡極有限 2021/11/06 基金吃回頭草 阿里淡極有限 飲品 港股 恒生指數 華潤啤酒（00291） 中升控股（00881） 信達生物（01801） 周大福（01929） 李寧（02331） 長城汽車（02333） 京東物流（02618）