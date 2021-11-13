農夫山泉急飈 引發染藍尋寶

農夫山泉（09633）昨日裂口高開近5%後，股價愈升愈有，尾市升幅曾擴大至9%，見4個月高位。公司並無利好消息跟進，股價爆升的催化劑，相信是恒指季檢揭盅日在即，資金偷步展開尋寶遊戲。

恒指公司將於下周五

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