【高息未變】逾5厘股恒地高價奪地 券商平均仍看38.35元 研究報告 08:21 2021/11/15 分享： 現價2021年預測股息率逾5厘的恒地 （00012） ，本月初以508億元投得新海濱3號用地，為本港歷來單一地皮最高成交價，市場擔心恒地未來派息增長動力或因此而削弱。惟恒地持有現金牛煤氣 （00003） 之餘，未來售樓收益及租金收入也不乏增長動力，至截稿前止，未有券商因恒地高價投地而削減目標價。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 券商有路捉 相關文章 兩大專家剖析中外形勢 薦三大板塊及高息股 今日 兩大專家剖析中外形勢 薦三大板塊及高息股 【收息探戈】滙豐 渣打重返高息行列受阻了？（第三版） 2021/11/09 【收息探戈】滙豐 渣打重返高息行列受阻了？（第三版） 【5G機遇】5G可助高息中資電訊商發威？（第三版） 2021/11/04 【5G機遇】5G可助高息中資電訊商發威？（第三版） 你可能感興趣 兩大專家剖析中外形勢 薦三大板塊及高息股 今日 00:01 兩大專家剖析中外形勢 薦三大板塊及高息股 【收息探戈】滙豐 渣打重返高息行列受阻了？（第三版） 17:06 2021/11/09 【收息探戈】滙豐 渣打重返高息行列受阻了？（第三版） 【5G機遇】5G可助高息中資電訊商發威？（第三版） 17:33 2021/11/04 【5G機遇】5G可助高息中資電訊商發威？（第三版） 最新專欄文章 【ESG概念】碳中和受惠：吉利 今日 【ESG概念】碳中和受惠：吉利 【雙十一戰報】券商預視增長 京東上周瘢市場用腳投票 今日 【雙十一戰報】券商預視增長 京東上周瘢市場用腳投票 【22年前瞻】商品價雖回 但數據話造淡未合時（第四版） 2021/11/13 【22年前瞻】商品價雖回 但數據話造淡未合時（第四版） 【騰訊績後目標】大行劈價潮 一文盡看「邊間最狠」（持績更新） 2021/11/13 【騰訊績後目標】大行劈價潮 一文盡看「邊間最狠」（持績更新） 【飲杯勝嘅】 啤酒股跑贏大市九條街原因（第四版） 2021/11/12 【飲杯勝嘅】 啤酒股跑贏大市九條街原因（第四版） The Henderson 現金牛 中環 派息 地產 李家誠 目標價 每股派息 成交 煤氣