【高息未變】逾5厘股恒地高價奪地 券商平均仍看38.35元（第二版） 研究報告 13:51 2021/11/15 分享： 恒地 （00012） 除了本文第一版提及，因其土地儲備以新界農地及市區舊樓重建，而有望分別受惠《施政報告》中的「北部都會區」發展，以及港府擬加快市區舊樓重建步伐，加上未有券商因高價投得中環新海濱靚地而削恒地目標價之外，恒地旗下煤氣 （00003） 業務穩之餘，同樣被券商認為有增長動力。因此，讀者的確不宜對恒地因高價投得中環新海濱靚地，而過於擔憂。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 券商有路捉 相關文章 兩大專家剖析中外形勢 薦三大板塊及高息股 今日 兩大專家剖析中外形勢 薦三大板塊及高息股 【收息探戈】滙豐 渣打重返高息行列受阻了？（第三版） 2021/11/09 【收息探戈】滙豐 渣打重返高息行列受阻了？（第三版） 【5G機遇】5G可助高息中資電訊商發威？（第三版） 2021/11/04 【5G機遇】5G可助高息中資電訊商發威？（第三版） 你可能感興趣 兩大專家剖析中外形勢 薦三大板塊及高息股 今日 00:01 兩大專家剖析中外形勢 薦三大板塊及高息股 【收息探戈】滙豐 渣打重返高息行列受阻了？（第三版） 17:06 2021/11/09 【收息探戈】滙豐 渣打重返高息行列受阻了？（第三版） 【5G機遇】5G可助高息中資電訊商發威？（第三版） 17:33 2021/11/04 【5G機遇】5G可助高息中資電訊商發威？（第三版） 知多啲 恒地積極重建舊樓 受惠政府擬加快舊區重建 恒地積極重建舊樓 受惠政府擬加快舊區重建 恒地擁最多農地 受惠北部都會區發展 恒地擁最多農地 受惠北部都會區發展 最新專欄文章 【跨年行情】興業證券薦三條投資主綫 今日 【跨年行情】興業證券薦三條投資主綫 【ESG概念】碳中和受惠：吉利（第二版） 今日 【ESG概念】碳中和受惠：吉利（第二版） 【雙十一戰報】券商預視增長 京東上周瘢市場用腳投票 今日 【雙十一戰報】券商預視增長 京東上周瘢市場用腳投票 【22年前瞻】商品價雖回 但數據話造淡未合時（第四版） 2021/11/13 【22年前瞻】商品價雖回 但數據話造淡未合時（第四版） 【騰訊績後目標】大行劈價潮 一文盡看「邊間最狠」（持績更新） 2021/11/13 【騰訊績後目標】大行劈價潮 一文盡看「邊間最狠」（持績更新） The Henderson 現金牛 中環 派息 地產 李家誠 目標價 每股派息 成交 煤氣