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【高息未變】逾5厘股恒地高價奪地 券商平均仍看38.35元（第二版）

研究報告 13:51 2021/11/15

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恒地 （00012） 除了本文第一版提及，因其土地儲備以新界農地及市區舊樓重建，而有望分別受惠《施政報告》中的「北部都會區」發展，以及港府擬加快市區舊樓重建步伐，加上未有券商因高價投得中環新海濱靚地而削恒地目標價之外，恒地旗下煤氣 （00003） 業務穩之餘，同樣被券商認為有增長動力。因此，讀者的確不宜對恒地因高價投得中環新海濱靚地，而過於擔憂。

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撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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