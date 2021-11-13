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中移動夠吸引 穩增長賺高息

名家專區 2021/11/13

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國企指數昨日繼續升，下周可以衝擊下降軌9400點！而市場近期關注元宇宙，實際上人工智能、大數據、物聯網、元宇宙等都離不開網絡，可以說電訊營運商最為關鍵，龍頭中國移動（00941）近8厘息和7倍預測PE

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撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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