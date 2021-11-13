中移動夠吸引 穩增長賺高息 名家專區 2021/11/13 分享： 國企指數昨日繼續升，下周可以衝擊下降軌9400點！而市場近期關注元宇宙，實際上人工智能、大數據、物聯網、元宇宙等都離不開網絡，可以說電訊營運商最為關鍵，龍頭中國移動（00941）近8厘息和7倍預測PE ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 港股中綫回勇 恒指阻力25900 國指待衝9400（第四版） 2021/11/12 港股中綫回勇 恒指阻力25900 國指待衝9400（第四版） 中字股實力談 - 華虹高增長 現價仍偏低 2021/11/12 華虹高增長 現價仍偏低 中字股實力談 - 港股要起死回生 習拜會最為關鍵（第四版） 2021/11/11 港股要起死回生 習拜會最為關鍵（第四版） 中字股實力談 - 布局創新藥 翰森高增長 2021/11/11 布局創新藥 翰森高增長 中字股實力談 - 港股死亡交叉探底 A股通脹陰霾下挫（第四版） 2021/11/10 港股死亡交叉探底 A股通脹陰霾下挫（第四版） 每股資產淨值 每股盈利 恒生中國企業指數 元宇宙 大數據 中國電信（00728） 中國聯通（00762） 中國移動（00941） 人民幣