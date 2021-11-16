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房地產靠ESG升值？（第二版）

研究報告 12:08 2021/11/16

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美國與中國在第26屆聯合國氣候變化大會（COP26）共同發布氣候行動聯合宣言，承諾針對氣候議題採取多項行動與合作，包括產業脫碳、發展潔淨能源等等。有房地產商更早一步布局，盼透過ESG投資，為品牌帶來額外價值，投資者可留意碧桂園 （02007）

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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