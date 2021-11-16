房地產靠ESG升值？（第二版） 研究報告 12:08 2021/11/16 分享： 美國與中國在第26屆聯合國氣候變化大會（COP26）共同發布氣候行動聯合宣言，承諾針對氣候議題採取多項行動與合作，包括產業脫碳、發展潔淨能源等等。有房地產商更早一步布局，盼透過ESG投資，為品牌帶來額外價值，投資者可留意碧桂園 （02007） 。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 券商有路捉 相關文章 中移動夠吸引 穩增長賺高息 2021/11/13 中移動夠吸引 穩增長賺高息 資金狂炒遊戲股 元宇宙遭官媒降溫 2021/11/13 資金狂炒遊戲股 元宇宙遭官媒降溫 六中全會公報 透出經濟訊號 2021/11/13 六中全會公報 透出經濟訊號 你可能感興趣 中移動夠吸引 穩增長賺高息 01:00 2021/11/13 中移動夠吸引 穩增長賺高息 資金狂炒遊戲股 元宇宙遭官媒降溫 01:00 2021/11/13 資金狂炒遊戲股 元宇宙遭官媒降溫 六中全會公報 透出經濟訊號 01:00 2021/11/13 六中全會公報 透出經濟訊號 最新專欄文章 【ESG概念】碳中和受惠：吉利（第4版） 今日 【ESG概念】碳中和受惠：吉利（第4版） 【跨年布局】興業證券5長3短捉八方機遇 （附綜合券商預測圖） 2021/11/15 【跨年布局】興業證券5長3短捉八方機遇 （附綜合券商預測圖） 【雙十一戰報】券商預視增長 京東上周獲市場用腳投票 2021/11/15 【雙十一戰報】券商預視增長 京東上周獲市場用腳投票 【高息未變】逾5厘股恒地高價奪地 券商平均仍看38.35元（第二版） 2021/11/15 【高息未變】逾5厘股恒地高價奪地 券商平均仍看38.35元（第二版） 【22年前瞻】商品價雖回 但數據話造淡未合時（第四版） 2021/11/13 【22年前瞻】商品價雖回 但數據話造淡未合時（第四版） 中國市場 大行報告 市場動向 氣候暖化 ESG 概念 碧桂園 聯合國 金融 碧桂園（02007）