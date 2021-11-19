【雙十一戰報】京東輾壓阿里 市場跟紅頂白（第二版）

京東集團 （09618） 、阿里巴巴 （09988） 季績11月18日出爐，前者勝預期，後者遜預期兼削全年指引。市場反應說明一切，京東現升7.3%報346.8元，阿里現跌10.1%報140.2元。

京東第三季非公認會計準則下純利為50億元（人民幣‧下同），按年下跌10.7%，明顯優於市場綜合預期的32.7億元，按年下跌41.2%；收入2,187億元，按年增長25.5%，優於市場綜合預期的2,158元，按年增長23.9%。

阿里巴巴第三季度（2022財年第二季）總營收為2,006.9億元，按年上升29%，遜市場綜合預期的2,061.5億元，按年上升33%；非公認會計準則淨利潤為285.2億元，按年下降39%，遜市場綜合預期的331.3億元，按年下降32.8%。公司料2022財年下半年（2021年10月1日至2022年3月31日）的收入增長將在11%到16%之間，會比上半年更低。

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上周已完結的「雙十一」電商盛宴，京東集團 （09618） 的商品成交金額（GMV）增長表現跑贏阿里巴巴 （09988） ，奠定強弱輪轉，押注電商板塊，港股唯看京東。

先禁大數據殺熟、後禁平台二選一，監管重拳下的首個「雙十一」，阿里略顯憔悴。淘寶、天貓雙十一期間（11月1日至11月11日）GMV達到5,403億元（人民幣。下同），按年增8.5%，較去年同期同口徑26%的增速相比有明顯下滑。

反觀京東雙十一期間表現穩健，GMV達3,491億元，按年增長29%，較去年33%的按年增長有小幅下滑。上周五市場已快速追捧可保2成收入增長的京東，單日升5.2%。至於本已低殘的阿里，雖然下跌空間有限但不見得受惠近日大市轉佳，反彈力弱。

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考慮到「雙十一」大促銷會將第四季，甚或整個下半年的內地人民消費集中處理，就算12月尚有一個相對規模較小的「雙十二」，但市場已大致因應「雙十一」戰績，為電商股季度表現定型。例如滙豐已料京東第四季收入可增按年2成。高盛料京東「雙十一」表現助第四季錄22%收入增長，重申「確信買入」，目標價477元，並欣賞公司龍頭零售規模、內地電商中獨有的第一方銷售模式及業內領先的自營倉儲物流能力。

京東股價8月築雙底後，反彈勢頭一浪高於一浪，上周收報329.6元。公司11月18日公布季績，留意316元以下會否出現買入機會，上望350元，失294元止蝕。

記者：陳煒傑

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