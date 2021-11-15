  • 23°C
香港時間 : 20211115日 (週一) 17:26
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【雙十一戰報】券商預視增長 京東上周獲市場用腳投票

研究報告 16:06 2021/11/15

分享：

上周已完結的「雙十一」電商盛宴，京東集團 （09618） 的商品成交金額（GMV）增長表現跑贏阿里巴巴 （09988） ，奠定強弱輪轉，押注電商板塊，港股唯看京東。

先禁大數據殺熟、後禁平台二選一，監管重拳下的首個「雙十一」，阿里略顯憔悴。淘寶、天貓雙十一期間（11月1日至11月11日）GMV達到5,403億元（人民幣。下同），按年增8.5%，較去年同期同口徑26%的增速相比有明顯下滑。反觀京東雙十一期間表現穩健，GMV達3,491億元，按年增長29%，較去年33%的按年增長有小幅下滑。上周五市場已快速追捧可保2成收入增長的京東，單日升5.2%。至於本已低殘的阿里，雖然下跌空間有限但不見得受惠近日大市轉佳，反彈力弱。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

專訪兩大專家 拆局中外形勢 詳見：【下一頁

考慮到「雙十一」大促銷會將第四季，甚或整個下半年的內地人民消費集中處理，就算12月尚有一個相對規模較小的「雙十二」，但市場已大致因應「雙十一」戰績，為電商股季度表現定型。例如滙豐已料京東第四季收入可增按年2成。高盛料京東「雙十一」表現助第四季錄22%收入增長，重申「確信買入」，目標價477元，並欣賞公司龍頭零售規模、內地電商中獨有的第一方銷售模式及業內領先的自營倉儲物流能力。

京東股價8月築雙底後，反彈勢頭一浪高於一浪，上周收報329.6元。公司11月18日公布季績，留意316元以下會否出現買入機會，上望350元，失294元止蝕。

詳盡分析請參閱今日刊出的《投資理財周刊》「板塊分析

記者：陳煒傑

【hket x OTO】年度呈獻：《香港經濟日報》電子版一年訂閱 + 自選一份OTO按摩產品，最高慳達$1,480！ <詳情>

 

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

相關文章

雙十一增長 京東勝阿里 電商股高下已見
今日
雙十一增長 京東勝阿里 電商股高下已見

你可能感興趣

雙十一增長 京東勝阿里 電商股高下已見
今日 00:01
雙十一增長 京東勝阿里 電商股高下已見

最新專欄文章

【跨年布局】興業證券3條投資主綫（附綜合券商預測圖）
今日
【跨年布局】興業證券3條投資主綫（附綜合券商預測圖）
【高息未變】逾5厘股恒地高價奪地 券商平均仍看38.35元（第二版）
今日
【高息未變】逾5厘股恒地高價奪地 券商平均仍看38.35元（第二版）
【ESG概念】碳中和受惠：吉利（第二版）
今日
【ESG概念】碳中和受惠：吉利（第二版）
【22年前瞻】商品價雖回 但數據話造淡未合時（第四版）
2021/11/13
【22年前瞻】商品價雖回 但數據話造淡未合時（第四版）
【騰訊績後目標】大行劈價潮 一文盡看「邊間最狠」（持績更新）
2021/11/13
【騰訊績後目標】大行劈價潮 一文盡看「邊間最狠」（持績更新）
個股分析 投資推介 市場動向 大行報告 港股 阿里巴巴－SW（09988） 京東集團—SW（09618） 京東（美：JD） 天貓 阿里巴巴

上一篇文章

【高息未變】逾5厘股恒地高價奪地 券商平均仍看38.35元（第二版）

下一篇文章

【券商股比拼】龍頭券商優勢凸顯 加速轉型財富管理（第二版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版