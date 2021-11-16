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【名家看內房】建銀趙文利：有實力的龍頭會跑贏其他內房！

財金猛人追蹤 08:16 2021/11/16

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有傳房企「三條紅綫」指標將鬆綁，刺激內房上周反彈。不過，內地官媒澄清房地產調控的「三穩目標」不變，加上再有內房公司奧園 （03883） 要賣產融資，再次引發內房股昨日全綫下挫。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : MT專訪

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