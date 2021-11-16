【名家看內房】建銀趙文利：有實力的龍頭會跑贏其他內房！ 財金猛人追蹤 08:16 2021/11/16 分享： 有傳房企「三條紅綫」指標將鬆綁，刺激內房上周反彈。不過，內地官媒澄清房地產調控的「三穩目標」不變，加上再有內房公司奧園 （03883） 要賣產融資，再次引發內房股昨日全綫下挫。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : MT專訪 相關文章 兩大專家剖析中外形勢 薦三大板塊及高息股 2021/11/15 兩大專家剖析中外形勢 薦三大板塊及高息股 你可能感興趣 兩大專家剖析中外形勢 薦三大板塊及高息股 00:01 2021/11/15 兩大專家剖析中外形勢 薦三大板塊及高息股 最新專欄文章 【名家談科技股】光銀林樵基 ATMXJ股價已見底 2021/11/15 【名家談科技股】光銀林樵基 ATMXJ股價已見底 【名家談通關】中港通關一定利好？恒生投資薛永輝：對本港影響未必一面倒 2021/11/13 【名家談通關】中港通關一定利好？恒生投資薛永輝：對本港影響未必一面倒 【買入時機？】建銀趙文利：現在是ATMX的買入點！ 2021/11/11 【買入時機？】建銀趙文利：現在是ATMX的買入點！ 【名家談恒指換馬】從汽車股尋寶？黃國英：政策上仲有故事 贛鋒唔敢沽！（附潛在藍籌新貴名單） 2021/11/11 【名家談恒指換馬】從汽車股尋寶？黃國英：政策上仲有故事 贛鋒唔敢沽！（附潛在藍籌新貴名單） 【超級周期】林少陽：半導體股可以睇好！ 2021/11/10 【超級周期】林少陽：半導體股可以睇好！ 恒大 趙文利 魚 經濟 泳池 行業 中國