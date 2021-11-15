【ESG概念】碳中和受惠：吉利（第二版） 研究報告 11:47 2021/11/15 分享： 全球為應對氣候變化各地定立碳中和目標，新能源汽車受到市場熱捧，汽車行業中龍頭企Tesla（美：TSLA）及比亞迪外，國內汽車品牌小鵬汽車 （09868） 、理想汽車 （02015） 及上汽集團（滬：600104 ）等傳統汽車競爭激烈環境下，吉利汽車 （00175） 採取產品結構化戰略，全速推進智能化提升市場價值。本篇聚焦吉利汽車智能化新勢力企業。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 券商有路捉 相關文章 【飲杯勝嘅】 啤酒股跑贏大市九條街原因（第四版） 2021/11/12 【飲杯勝嘅】 啤酒股跑贏大市九條街原因（第四版） 【專項債】樓市低潮收入大減 地方政府料谷專項債（第二版） 2021/11/12 【專項債】樓市低潮收入大減 地方政府料谷專項債（第二版） 【高息未變】逾5厘股恒地高價奪地 券商平均仍看38.35元 今日 【高息未變】逾5厘股恒地高價奪地 券商平均仍看38.35元 【雙十一戰報】券商預視增長 京東上周瘢市場用腳投票 今日 【雙十一戰報】券商預視增長 京東上周瘢市場用腳投票 你可能感興趣 【飲杯勝嘅】 啤酒股跑贏大市九條街原因（第四版） 20:42 2021/11/12 【飲杯勝嘅】 啤酒股跑贏大市九條街原因（第四版） 【專項債】樓市低潮收入大減 地方政府料谷專項債（第二版） 18:49 2021/11/12 【專項債】樓市低潮收入大減 地方政府料谷專項債（第二版） 【高息未變】逾5厘股恒地高價奪地 券商平均仍看38.35元 今日 11:28 【高息未變】逾5厘股恒地高價奪地 券商平均仍看38.35元 最新專欄文章 【高息未變】逾5厘股恒地高價奪地 券商平均仍看38.35元 今日 【高息未變】逾5厘股恒地高價奪地 券商平均仍看38.35元 【雙十一戰報】券商預視增長 京東上周瘢市場用腳投票 今日 【雙十一戰報】券商預視增長 京東上周瘢市場用腳投票 【22年前瞻】商品價雖回 但數據話造淡未合時（第四版） 2021/11/13 【22年前瞻】商品價雖回 但數據話造淡未合時（第四版） 【騰訊績後目標】大行劈價潮 一文盡看「邊間最狠」（持績更新） 2021/11/13 【騰訊績後目標】大行劈價潮 一文盡看「邊間最狠」（持績更新） 【飲杯勝嘅】 啤酒股跑贏大市九條街原因（第四版） 2021/11/12 【飲杯勝嘅】 啤酒股跑贏大市九條街原因（第四版） 汽車 智能服務 碳中和 ESG 長城汽車（02333） 吉利汽車（00175） 品牌 行業