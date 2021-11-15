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【ESG概念】碳中和受惠：吉利（第二版）

研究報告 11:47 2021/11/15

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全球為應對氣候變化各地定立碳中和目標，新能源汽車受到市場熱捧，汽車行業中龍頭企Tesla（美：TSLA）及比亞迪外，國內汽車品牌小鵬汽車 （09868） 、理想汽車 （02015） 及上汽集團（滬：600104 ）等傳統汽車競爭激烈環境下，吉利汽車 （00175） 採取產品結構化戰略，全速推進智能化提升市場價值。本篇聚焦吉利汽車智能化新勢力企業。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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