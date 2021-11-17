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【名家談藍籌股】基金名家林少陽：想跑贏大市 可買呢隻藍籌

財金猛人追蹤 07:10 2021/11/17

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港股回勇。以立投資管理投資總監兼董事總經理林少陽在接受《投資理財周刊》專訪時表示：「倘投資者想跑贏大市，可選港交所 （00388） ，容易跑贏恒指的。」

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : MT專訪

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