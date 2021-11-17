【名家談藍籌股】基金名家林少陽：想跑贏大市 可買呢隻藍籌（第二版） 財金猛人追蹤 14:56 2021/11/17 分享： 港股重上25500水平之上。以立投資管理投資總監兼董事總經理林少陽在接受《投資理財周刊》專訪時表示：「倘投資者想跑贏大市，可選港交所 （00388） ，容易跑贏恒指的。」 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : MT專訪 相關文章 兩大專家剖析中外形勢 薦三大板塊及高息股 2021/11/15 兩大專家剖析中外形勢 薦三大板塊及高息股 【名家談通關】中港通關一定利好？恒生投資薛永輝：對本港影響未必一面倒 2021/11/13 【名家談通關】中港通關一定利好？恒生投資薛永輝：對本港影響未必一面倒 【名家談消費股】基金名家謝企剛 內地消費股有得揀（第二版） 2021/11/10 【名家談消費股】基金名家謝企剛 內地消費股有得揀（第二版） 你可能感興趣 兩大專家剖析中外形勢 薦三大板塊及高息股 00:01 2021/11/15 兩大專家剖析中外形勢 薦三大板塊及高息股 【名家談通關】中港通關一定利好？恒生投資薛永輝：對本港影響未必一面倒 12:57 2021/11/13 【名家談通關】中港通關一定利好？恒生投資薛永輝：對本港影響未必一面倒 【名家談消費股】基金名家謝企剛 內地消費股有得揀（第二版） 16:06 2021/11/10 【名家談消費股】基金名家謝企剛 內地消費股有得揀（第二版） 最新專欄文章 【通關在望？】C基金李浩德：珠寶股最受惠 今日 【通關在望？】C基金李浩德：珠寶股最受惠 【名家看內房】建銀趙文利：有實力的龍頭會跑贏其他內房！ 2021/11/16 【名家看內房】建銀趙文利：有實力的龍頭會跑贏其他內房！ 【名家談科技股】光銀林樵基 ATMXJ股價已見底 2021/11/15 【名家談科技股】光銀林樵基 ATMXJ股價已見底 【名家談通關】中港通關一定利好？恒生投資薛永輝：對本港影響未必一面倒 2021/11/13 【名家談通關】中港通關一定利好？恒生投資薛永輝：對本港影響未必一面倒 【買入時機？】建銀趙文利：現在是ATMX的買入點！ 2021/11/11 【買入時機？】建銀趙文利：現在是ATMX的買入點！ 人物專訪 港股 美股 中國概念股 網易－S（09999） 京東集團—SW（09618） 阿里巴巴－SW（09988） 香港交易及結算所有限公司 林少陽