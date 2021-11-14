通脹「海嘯」醞釀 拜登真正夢魘 國際 19:35 2021/11/14 分享： 相對民主黨於弗吉尼亞州州長選舉慘敗，以及法院暫緩華府的強制接種新冠疫苗措施，美國通脹高企兼沒有見頂跡象，才是總統拜登（Joe Biden）的真正夢魘。今次通脹急升同時涉及本土及國際的複雜因素，只怕不是華府或聯儲局能夠輕易獨力應付，甚至有人擔心一場「通脹海嘯」正在醞釀。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 相關文章 瑞典佛系抗疫 結果出人意表 2021/11/10 瑞典佛系抗疫 結果出人意表 約翰遜搬龍門護黨友 搞出大頭佛 2021/11/09 約翰遜搬龍門護黨友 搞出大頭佛 馬斯克高手沽貨 借民意過橋減震盪 2021/11/08 馬斯克高手沽貨 借民意過橋減震盪 中美印日澳缺席 停用煤炭淪空談 2021/11/07 中美印日澳缺席 停用煤炭淪空談 氣候政治死結難解 全球暖化有何出路？ 2021/11/03 氣候政治死結難解 全球暖化有何出路？ 你可能感興趣 瑞典佛系抗疫 結果出人意表 22:57 2021/11/10 瑞典佛系抗疫 結果出人意表 約翰遜搬龍門護黨友 搞出大頭佛 22:28 2021/11/09 約翰遜搬龍門護黨友 搞出大頭佛 馬斯克高手沽貨 借民意過橋減震盪 19:22 2021/11/08 馬斯克高手沽貨 借民意過橋減震盪 最新專欄文章 國金札記 - 共和黨先拔頭籌 拜登打針令告吹？ 2021/11/12 共和黨先拔頭籌 拜登打針令告吹？ 共和黨先拔頭籌 拜登強制打針告吹？ 2021/11/11 共和黨先拔頭籌 拜登強制打針告吹？ 國金札記 - 瑞典佛系抗疫 結果出人意表 2021/11/11 瑞典佛系抗疫 結果出人意表 瑞典佛系抗疫 結果出人意表 2021/11/10 瑞典佛系抗疫 結果出人意表 國金札記 - 約翰遜包庇黨友 政治誤判後遺症大 2021/11/10 約翰遜包庇黨友 政治誤判後遺症大 經濟 經濟現象 貨幣政策 基建 通脹 CPI 拜登 美國聯儲局 美國 經濟狀況