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通脹「海嘯」醞釀 拜登真正夢魘

國際 19:35 2021/11/14

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相對民主黨於弗吉尼亞州州長選舉慘敗，以及法院暫緩華府的強制接種新冠疫苗措施，美國通脹高企兼沒有見頂跡象，才是總統拜登（Joe Biden）的真正夢魘。今次通脹急升同時涉及本土及國際的複雜因素，只怕不是華府或聯儲局能夠輕易獨力應付，甚至有人擔心一場「通脹海嘯」正在醞釀。

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

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