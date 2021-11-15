英鎊 下試1.33美元水平 名家專區 2021/11/15 分享： 投資涉風險，每位投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 歐元 下試1.14美元水平 今日 歐元 下試1.14美元水平 日圓 蓄勢跌破114水平 今日 日圓 蓄勢跌破114水平 澳元 短期支持位72.7美仙 今日 澳元 短期支持位72.7美仙 紐元 短期支持位69.3美仙 今日 紐元 短期支持位69.3美仙 加元 向1.27水平進發 今日 加元 向1.27水平進發 你可能感興趣 歐元 下試1.14美元水平 今日 01:00 歐元 下試1.14美元水平 日圓 蓄勢跌破114水平 今日 01:00 日圓 蓄勢跌破114水平 澳元 短期支持位72.7美仙 今日 01:00 澳元 短期支持位72.7美仙 最新專欄文章 歐元 下試1.14美元水平 今日 歐元 下試1.14美元水平 加元 向1.27水平進發 今日 加元 向1.27水平進發 紐元 短期支持位69.3美仙 今日 紐元 短期支持位69.3美仙 澳元 短期支持位72.7美仙 今日 澳元 短期支持位72.7美仙 日圓 蓄勢跌破114水平 今日 日圓 蓄勢跌破114水平 外滙貨幣 英鎊 美元