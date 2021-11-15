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九龍灣終於有新盤啦

名家專區 11:00 2021/11/15

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市傳恒隆牛頭角道項目新盤部署月內公布開放示範單位及公布價單，牛頭角道項目新盤有機會周內樓書、示範單位等最新動向。由於同區多年未有新盤，相信亦如近期的屏山、洪水橋區一樣，成為九龍灣區新指標。

...

欄名 : 樓市分析

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