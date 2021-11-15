九龍灣終於有新盤啦 名家專區 11:00 2021/11/15 分享： 市傳恒隆牛頭角道項目新盤部署月內公布開放示範單位及公布價單，牛頭角道項目新盤有機會周內樓書、示範單位等最新動向。由於同區多年未有新盤，相信亦如近期的屏山、洪水橋區一樣，成為九龍灣區新指標。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 樓市分析 相關文章 新盤百花齊放 銷售策略各不同 2021/11/02 新盤百花齊放 銷售策略各不同 細價樓新盤戰開打 一手旺勢可延續 2021/10/31 細價樓新盤戰開打 一手旺勢可延續 你可能感興趣 新盤百花齊放 銷售策略各不同 14:00 2021/11/02 新盤百花齊放 銷售策略各不同 細價樓新盤戰開打 一手旺勢可延續 07:00 2021/10/31 細價樓新盤戰開打 一手旺勢可延續 最新專欄文章 發展商「餓地」找出路 擴大收購農地 2021/11/12 發展商「餓地」找出路 擴大收購農地 多盤齊發 一手樓市愈戰愈勇 2021/11/09 多盤齊發 一手樓市愈戰愈勇 呎價2萬內 新界區的最後堡壘 2021/11/08 呎價2萬內 新界區的最後堡壘 政府收回濕地 發展商有幾傷？ 2021/11/05 政府收回濕地 發展商有幾傷？ 新界北樓價升幅追落後？ 2021/11/04 新界北樓價升幅追落後？ 一手市場 得寶花園 淘大花園 九龍灣 上車盤 德福花園 牛頭角 恒隆