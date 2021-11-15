【空軍戰報】阿里累積空倉激增1.4倍 三綫滙聚股價等爆邊 財金 10:59 2021/11/15 分享： 港股今早高開低走，恒指早段升近150點後升幅逐步收窄，暫跌約50點，低見25276，仍企於現約處25220的50天綫之上。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 大市拆局 最新專欄文章 【大市拆局】農夫山泉突抽上 恒指新貴尋寶提前展開?（第三版） 2021/11/12 【大市拆局】農夫山泉突抽上 恒指新貴尋寶提前展開?（第三版） 【大市拆局】藥明報復式反彈重上「紅底」 有重大利好救亡?（第二版） 2021/11/09 【大市拆局】藥明報復式反彈重上「紅底」 有重大利好救亡?（第二版） 【內房危機】內地多城限預售樓花資金用途 內房更難轉身（第二版） 2021/11/09 【內房危機】內地多城限預售樓花資金用途 內房更難轉身（第二版） 【大市拆局】染疫有藥醫惹憧憬 濠賭航空旅股股贏家大檢閱（第二版） 2021/11/08 【大市拆局】染疫有藥醫惹憧憬 濠賭航空旅股股贏家大檢閱（第二版） 【大市拆局】輝瑞口服疫苗傳捷報 藥明生物為首疫苗股全綫瀉（第二版） 2021/11/08 【大市拆局】輝瑞口服疫苗傳捷報 藥明生物為首疫苗股全綫瀉（第二版） 阿里巴巴－SW（09988） 增持 空軍 港股 基金 恒生指數 沽空 證監會