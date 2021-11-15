【券商股比拼】龍頭券商優勢凸顯 加速轉型財富管理 研究報告 12:10 2021/11/15 分享： 內地A股今年走覆反覆，大市在2月見高位後回落，到下半年才漸企穩。不過內地券商股今年收入及盈利維持增長。在經紀及資產管理收入推動下，首3季收入增逾2成。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 大行有路捉 最新專欄文章 【專項債】樓市低潮收入大減 地方政府料谷專項債（第二版） 2021/11/12 【專項債】樓市低潮收入大減 地方政府料谷專項債（第二版） 【聯想值14元？】70%潛在升幅從哪來？揭大行分析員點解睇好 2021/11/11 【聯想值14元？】70%潛在升幅從哪來？揭大行分析員點解睇好 【定向寬鬆】人行推新工具 碳減排支持工具利新能源產業（第二版） 2021/11/10 【定向寬鬆】人行推新工具 碳減排支持工具利新能源產業（第二版） 【二萬五升跌】法巴提5大催化劑 扭轉港股頹勢（第二版） 2021/11/09 【二萬五升跌】法巴提5大催化劑 扭轉港股頹勢（第二版） 【雙11戰報】官方出招降溫 電商平台預售戰況（第三版） 2021/11/08 【雙11戰報】官方出招降溫 電商平台預售戰況（第三版） 內地券商股 財富及資產管理 行業 A股