【追蹤鱷王】現金成垃圾 橋水達里奧大手掃阿里京東抗通脹？（第三版） 財金猛人追蹤 16:43 2021/11/15 分享： 美國通脹創逾30年新高，有「鱷王」之稱的達利奧（Ray Dalio）也指責高通脹蠶食實際財富，不過原來他早已身體力行抗擊通脹，旗下對沖基金橋水（Bridgewater）於第三季大手入市增持股票，中概股更成尋寶地，其中阿里巴巴ADR（美：BABA） （09988） 增持幅度高達131%。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 投資學堂 相關文章 兩大專家剖析中外形勢 薦三大板塊及高息股 今日 兩大專家剖析中外形勢 薦三大板塊及高息股 你可能感興趣 兩大專家剖析中外形勢 薦三大板塊及高息股 今日 00:01 兩大專家剖析中外形勢 薦三大板塊及高息股 最新專欄文章 【契媽股】連日減持輝瑞「食糊」 女股神套現轉追「誠哥股」？ 2021/11/12 【契媽股】連日減持輝瑞「食糊」 女股神套現轉追「誠哥股」？ 【基金檢閱】港股今年好難玩？ 中銀保誠一基金跑贏恒指兼有逾5%回報 2021/11/11 【基金檢閱】港股今年好難玩？ 中銀保誠一基金跑贏恒指兼有逾5%回報 【國策危機】中國「補習天王」俞敏洪轉行做直播帶貨 新東方變身電商股？ 2021/11/10 【國策危機】中國「補習天王」俞敏洪轉行做直播帶貨 新東方變身電商股？ 【內房缺水】據報許榮茂按「誠哥貨」籌錢 投資者要提防房企撲水3招！（第三版） 2021/11/10 【內房缺水】據報許榮茂按「誠哥貨」籌錢 投資者要提防房企撲水3招！（第三版） 【拒絕高追】巴郡第三季少賺7成投資仍跑贏大市？ 巴菲特續靠「四大金剛」食糊 2021/11/08 【拒絕高追】巴郡第三季少賺7成投資仍跑贏大市？ 巴菲特續靠「四大金剛」食糊 達里奧 阿里巴巴－SW（09988） 拼多多（美：PDD） 京東（美：JD） 京東集團—SW（09618） 新東方（美：EDU） 美股 ADR 對沖基金 通脹