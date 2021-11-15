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【追蹤鱷王】現金成垃圾 橋水達里奧大手掃阿里京東抗通脹？（第三版）

財金猛人追蹤 16:43 2021/11/15

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美國通脹創逾30年新高，有「鱷王」之稱的達利奧（Ray Dalio）也指責高通脹蠶食實際財富，不過原來他早已身體力行抗擊通脹，旗下對沖基金橋水（Bridgewater）於第三季大手入市增持股票，中概股更成尋寶地，其中阿里巴巴ADR（美：BABA） （09988） 增持幅度高達131%。

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撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 投資學堂

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