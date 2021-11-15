【大市拆局】馬斯克沽散Tesla 比亞迪續回逢低吸? 財金 12:55 2021/11/15 分享： 特斯拉（Tesla）（美：TSLA）創辦人馬斯克（Elon Musk）聽從民意，上周連日減持合共約636萬股Tesla股份，套現近70億美元，拖累Tesla股價由紀錄高位累瀉約16%。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 劉德斌 欄名 : 大市拆局 最新專欄文章 【空軍戰報】阿里累積空倉激增1.4倍 三綫滙聚股價等爆邊（第二版） 今日 【空軍戰報】阿里累積空倉激增1.4倍 三綫滙聚股價等爆邊（第二版） 【大市拆局】農夫山泉突抽上 恒指新貴尋寶提前展開?（第三版） 2021/11/12 【大市拆局】農夫山泉突抽上 恒指新貴尋寶提前展開?（第三版） 【大市拆局】藥明報復式反彈重上「紅底」 有重大利好救亡?（第二版） 2021/11/09 【大市拆局】藥明報復式反彈重上「紅底」 有重大利好救亡?（第二版） 【內房危機】內地多城限預售樓花資金用途 內房更難轉身（第二版） 2021/11/09 【內房危機】內地多城限預售樓花資金用途 內房更難轉身（第二版） 【大市拆局】染疫有藥醫惹憧憬 濠賭航空旅股股贏家大檢閱（第二版） 2021/11/08 【大市拆局】染疫有藥醫惹憧憬 濠賭航空旅股股贏家大檢閱（第二版） 港股 比亞迪股份（01211） 小鵬汽車－W（09868） 概念 汽車 撈底 減持 寧德時代（深：300750） 贛鋒鋰業（01772） Tesla