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【大市拆局】馬斯克沽散Tesla 比亞迪續回逢低吸?

財金 12:55 2021/11/15

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特斯拉（Tesla）（美：TSLA）創辦人馬斯克（Elon Musk）聽從民意，上周連日減持合共約636萬股Tesla股份，套現近70億美元，拖累Tesla股價由紀錄高位累瀉約16%。

...

撰文 : 劉德斌

欄名 : 大市拆局

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