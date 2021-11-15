【跨年布局】興業證券3條投資主綫

距離2022年尚餘個半月，跨年行情成為近日券商積極熱議的課題，興業證券列出三條投資主綫讓各位參考。

市場在11月10日大幅震盪下，興業證券判斷跨年行情即將啟動，認為風險因素逐漸減退。目前風險偏好迎來抬升窗口，並強調主綫將回歸成長，科技科創吹向反攻號角。

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