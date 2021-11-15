【跨年行情】興業證券薦三條投資主綫 研究報告 13:42 2021/11/15 分享： 轉眼間踏入冬季，將迎新一年，興業證券開始布局跨年行情，抓住三條投資主綫。市場在11月10日大幅震蕩下，興業證券判斷跨年行情即將啟動，認為風險因素逐漸減退。目前風險偏好迎來抬升窗口，並強調主綫將回歸成長，科技科創吹向反攻號角。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 券商有路捉 相關文章 【券商股比拼】龍頭券商優勢凸顯 加速轉型財富管理 今日 【券商股比拼】龍頭券商優勢凸顯 加速轉型財富管理 【ESG概念】碳中和受惠：吉利（第二版） 今日 【ESG概念】碳中和受惠：吉利（第二版） 【高息未變】逾5厘股恒地高價奪地 券商平均仍看38.35元（第二版） 今日 【高息未變】逾5厘股恒地高價奪地 券商平均仍看38.35元（第二版） 【雙十一戰報】券商預視增長 京東上周瘢市場用腳投票 今日 【雙十一戰報】券商預視增長 京東上周瘢市場用腳投票 你可能感興趣 【券商股比拼】龍頭券商優勢凸顯 加速轉型財富管理 今日 12:10 【券商股比拼】龍頭券商優勢凸顯 加速轉型財富管理 【ESG概念】碳中和受惠：吉利（第二版） 今日 11:47 【ESG概念】碳中和受惠：吉利（第二版） 【高息未變】逾5厘股恒地高價奪地 券商平均仍看38.35元（第二版） 今日 13:51 【高息未變】逾5厘股恒地高價奪地 券商平均仍看38.35元（第二版） 最新專欄文章 【高息未變】逾5厘股恒地高價奪地 券商平均仍看38.35元（第二版） 今日 【高息未變】逾5厘股恒地高價奪地 券商平均仍看38.35元（第二版） 【ESG概念】碳中和受惠：吉利（第二版） 今日 【ESG概念】碳中和受惠：吉利（第二版） 【雙十一戰報】券商預視增長 京東上周瘢市場用腳投票 今日 【雙十一戰報】券商預視增長 京東上周瘢市場用腳投票 【22年前瞻】商品價雖回 但數據話造淡未合時（第四版） 2021/11/13 【22年前瞻】商品價雖回 但數據話造淡未合時（第四版） 【騰訊績後目標】大行劈價潮 一文盡看「邊間最狠」（持績更新） 2021/11/13 【騰訊績後目標】大行劈價潮 一文盡看「邊間最狠」（持績更新） 中國市場 大行報告 市場動向 基建 科創板 關稅 共同富裕 板塊 行業 中國