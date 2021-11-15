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【跨年行情】興業證券薦三條投資主綫

研究報告 13:42 2021/11/15

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轉眼間踏入冬季，將迎新一年，興業證券開始布局跨年行情，抓住三條投資主綫。

市場在11月10日大幅震蕩下，興業證券判斷跨年行情即將啟動，認為風險因素逐漸減退。目前風險偏好迎來抬升窗口，並強調主綫將回歸成長，科技科創吹向反攻號角。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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