【跨年行情】興業證券薦三條投資主綫

轉眼間踏入冬季，將迎新一年，興業證券開始布局跨年行情，抓住三條投資主綫。

市場在11月10日大幅震蕩下，興業證券判斷跨年行情即將啟動，認為風險因素逐漸減退。目前風險偏好迎來抬升窗口，並強調主綫將回歸成長，科技科創吹向反攻號角。

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