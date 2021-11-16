小米盈利保增長 新旗艦手機登場 名家專區 2021/11/16 分享： 國企指數昨日好淡爭持，今早「習拜會」將左右短期走勢，讀者要順勢而行。至於中央推動5G，手機是重要一環，小米集團（01810）硬撼蘋果爭奪全球第二，但其未來增長空間卻是三大手機股最大，新旗艦小米12於年 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 中港股市50綫爭持 投資者等待習拜會（第四版） 2021/11/15 中港股市50綫爭持 投資者等待習拜會（第四版） 中字股實力談 - 中移動夠吸引 穩增長賺高息 2021/11/13 中移動夠吸引 穩增長賺高息 中字股實力談 - 港股中綫回勇 恒指阻力25900 國指待衝9400（第四版） 2021/11/12 港股中綫回勇 恒指阻力25900 國指待衝9400（第四版） 中字股實力談 - 華虹高增長 現價仍偏低 2021/11/12 華虹高增長 現價仍偏低 中字股實力談 - 港股要起死回生 習拜會最為關鍵（第四版） 2021/11/11 港股要起死回生 習拜會最為關鍵（第四版） 每股盈利 每股資產淨值 恒生中國企業指數 5G 智能手機 大數據 中國移動（00941） 小米集團－W（01810） 新能源 人民幣