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小米盈利保增長 新旗艦手機登場

名家專區 2021/11/16

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國企指數昨日好淡爭持，今早「習拜會」將左右短期走勢，讀者要順勢而行。至於中央推動5G，手機是重要一環，小米集團（01810）硬撼蘋果爭奪全球第二，但其未來增長空間卻是三大手機股最大，新旗艦小米12於年

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撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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