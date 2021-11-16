北交所開市 經濟新平衡 中國 08:00 2021/11/16 分享： 中共六中全會上周閉幕，政治大局已定，是時候騰出手來解決內外要務。及至年底之前，最重要的三件大事，是穩經濟和為中央經濟工作會議確定來年政策、習近平與拜登的視頻會晤，以及周一剛剛開鑼的北京證券交易所開市。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 相關文章 北交所橫空出世 北京重建金融中心 2021/09/07 北交所橫空出世 北京重建金融中心 【北交所】易會滿：將堅持「建制度、不干預、零容忍」 努力辦好北交所 2021/11/15 【北交所】易會滿：將堅持「建制度、不干預、零容忍」 努力辦好北交所 北交所扶植「專精特新」中小企 禁教培業上市 2021/11/15 北交所扶植「專精特新」中小企 禁教培業上市 你可能感興趣 北交所橫空出世 北京重建金融中心 09:00 2021/09/07 北交所橫空出世 北京重建金融中心 【北交所】易會滿：將堅持「建制度、不干預、零容忍」 努力辦好北交所 09:53 2021/11/15 【北交所】易會滿：將堅持「建制度、不干預、零容忍」 努力辦好北交所 北交所扶植「專精特新」中小企 禁教培業上市 17:47 2021/11/15 北交所扶植「專精特新」中小企 禁教培業上市 北京證券交易所 壟斷 中國共產黨 科創板 創業板 股票 經濟 拜登 外資 政治