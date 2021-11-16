北交所開市   經濟新平衡

中共六中全會上周閉幕，政治大局已定，是時候騰出手來解決內外要務。及至年底之前，最重要的三件大事，是穩經濟和為中央經濟工作會議確定來年政策、習近平與拜登的視頻會晤，以及周一剛剛開鑼的北京證券交易所開市。

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