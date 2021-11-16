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富達國際：雙十一購物節關鍵趨勢

名家專區 2021/11/16

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雙十一購物節近年已成為觀察中國內地消費趨勢和整體經濟實力的指標之一，富達國際基金經理針對今年雙十一購物節數據提出趨勢洞察。

富達國際股票基金經理Hyomi Jie指出，「在更趨嚴峻的宏觀背景下，特別關注

...

撰文 : 富達國際股票基金經理團隊

欄名 : 名家觀點

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