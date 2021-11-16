富達國際：雙十一購物節關鍵趨勢 名家專區 2021/11/16 分享： 雙十一購物節近年已成為觀察中國內地消費趨勢和整體經濟實力的指標之一，富達國際基金經理針對今年雙十一購物節數據提出趨勢洞察。 富達國際股票基金經理Hyomi Jie指出，「在更趨嚴峻的宏觀背景下，特別關注 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 富達國際股票基金經理團隊 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 行健資管顏偉華：ESG改善回報控風險 2021/11/12 行健資管顏偉華：ESG改善回報控風險 【名家拆局】 大和賴志文：PPI續攀升 礙人行推寬鬆政策（第二版） 2021/11/11 【名家拆局】 大和賴志文：PPI續攀升 礙人行推寬鬆政策（第二版） 專訪 - 建銀趙文利：港股中期有催化劑 2021/11/11 建銀趙文利：港股中期有催化劑 瑞銀張寧：政策支持力度有望增強 2021/11/10 瑞銀張寧：政策支持力度有望增強 專訪 - 安本：捕捉特別息 提高回報率 2021/11/09 安本：捕捉特別息 提高回報率 雙十一 富達 大行報告 宏觀分析 中國 經濟 零售 品牌 Hyomi Jie 阿里巴巴－SW（09988）