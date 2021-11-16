張華峰大戰證券世家第三代 還看中資 名家專區 2021/11/16 分享： 立法會功能組別金融服務界，今次上演的戲碼，是爭取連任的經民聯張華峰，大戰出身於證券世家第三代的香港證券業協會主席李惟宏。多名消息人士都指，兩人實力相當，中資券商取態最為關鍵。 張爭連任 攞盡20團體提名 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 六中公報罕談香港 揭中央4考量 2021/11/15 六中公報罕談香港 揭中央4考量 有政戲 - 非建制出戰地區直選 勝算有多高？ 2021/11/12 非建制出戰地區直選 勝算有多高？ 有政戲 - 地產界有得鬥 掀立會選戰風雲 2021/11/11 地產界有得鬥 掀立會選戰風雲 有政戲 - 下月望首階段免檢通關 解構3焦點 2021/11/10 下月望首階段免檢通關 解構3焦點 有政戲 - 會計法律醫療衞生選情 變建制混戰 2021/11/09 會計法律醫療衞生選情 變建制混戰 立法會選舉 香港 張華峰 選舉 傅流螢 金融服務 英皇證券（00717） 金利豐金融（01031） 國泰君安國際（01788） 勝利證券（08540）