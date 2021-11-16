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張華峰大戰證券世家第三代 還看中資

名家專區 2021/11/16

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立法會功能組別金融服務界，今次上演的戲碼，是爭取連任的經民聯張華峰，大戰出身於證券世家第三代的香港證券業協會主席李惟宏。多名消息人士都指，兩人實力相當，中資券商取態最為關鍵。

張爭連任 攞盡20團體提名

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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