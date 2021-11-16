  • 26°C
香港時間 : 20211116日 (週二) 14:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

「工轉商」成風 商業樓面將大增

名家專區 14:00 2021/11/16

分享：

近年工廈補地價加快，主因政府推出工廈活化政策，為發展商增加2成樓面作為誘因，加上標準地價，令補地價程序加快，預計將刺激未來3至4年工商廈新增樓面供應大增。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

相關文章

呎價平風險低 工廈成外資掃貨對象
2021/09/29
呎價平風險低 工廈成外資掃貨對象
工廈爆冷成焦點
2021/10/12
工廈爆冷成焦點
工廈物業成基金心頭好
2021/11/11
工廈物業成基金心頭好
商廈空置率 高處未算高
2021/06/03
商廈空置率 高處未算高
甲級商廈供應 明後兩年迎高峰
2021/10/22
甲級商廈供應 明後兩年迎高峰

你可能感興趣

呎價平風險低 工廈成外資掃貨對象
11:00 2021/09/29
呎價平風險低 工廈成外資掃貨對象
工廈爆冷成焦點
01:00 2021/10/12
工廈爆冷成焦點
工廈物業成基金心頭好
10:00 2021/11/11
工廈物業成基金心頭好

最新專欄文章

專家樓論 - 新盤百花齊放 銷售策略各不同
2021/11/02
新盤百花齊放 銷售策略各不同
專家樓論 - 二手樓價難大升
2021/10/31
二手樓價難大升
專家樓論 - 工廈旺市 原來關疫情事!?
2021/09/24
工廈旺市 原來關疫情事!?
專家樓論 - 新盤開價一浪高於一浪 樓價有望再攀升
2021/08/27
新盤開價一浪高於一浪 樓價有望再攀升
專家樓論 - 樓價破頂 增加造地建屋迫切性
2021/08/14
樓價破頂 增加造地建屋迫切性
樓價 補地價 工廈 中環 城規會 商廈 發展商

下一篇文章

業績勝預期便有運行!
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版