「工轉商」成風 商業樓面將大增 名家專區 14:00 2021/11/16 分享： 近年工廈補地價加快，主因政府推出工廈活化政策，為發展商增加2成樓面作為誘因，加上標準地價，令補地價程序加快，預計將刺激未來3至4年工商廈新增樓面供應大增。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 呎價平風險低 工廈成外資掃貨對象 2021/09/29 呎價平風險低 工廈成外資掃貨對象 工廈爆冷成焦點 2021/10/12 工廈爆冷成焦點 工廈物業成基金心頭好 2021/11/11 工廈物業成基金心頭好 商廈空置率 高處未算高 2021/06/03 商廈空置率 高處未算高 甲級商廈供應 明後兩年迎高峰 2021/10/22 甲級商廈供應 明後兩年迎高峰 你可能感興趣 呎價平風險低 工廈成外資掃貨對象 11:00 2021/09/29 呎價平風險低 工廈成外資掃貨對象 工廈爆冷成焦點 01:00 2021/10/12 工廈爆冷成焦點 工廈物業成基金心頭好 10:00 2021/11/11 工廈物業成基金心頭好 最新專欄文章 專家樓論 - 新盤百花齊放 銷售策略各不同 2021/11/02 新盤百花齊放 銷售策略各不同 專家樓論 - 二手樓價難大升 2021/10/31 二手樓價難大升 專家樓論 - 工廈旺市 原來關疫情事!? 2021/09/24 工廈旺市 原來關疫情事!? 專家樓論 - 新盤開價一浪高於一浪 樓價有望再攀升 2021/08/27 新盤開價一浪高於一浪 樓價有望再攀升 專家樓論 - 樓價破頂 增加造地建屋迫切性 2021/08/14 樓價破頂 增加造地建屋迫切性 樓價 補地價 工廈 中環 城規會 商廈 發展商