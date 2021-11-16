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【停投中資股】淡馬鍚在想什麼（第二版）

財金猛人追蹤 12:36 2021/11/16

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新加坡國有主權基金淡馬錫（Temasek）首席投資戰略師Rohit Sipahimalani接受《日本經濟新聞》訪問指出，該公司可能會暫時停止對中國科技公司開展新投資，理由是中國政府對該行業的整頓存在不確定性。

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撰文 : 陳建仁

欄名 : 大師解讀

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