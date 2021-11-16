【停投中資股】淡馬鍚在想什麼（第二版） 財金猛人追蹤 12:36 2021/11/16 分享： 新加坡國有主權基金淡馬錫（Temasek）首席投資戰略師Rohit Sipahimalani接受《日本經濟新聞》訪問指出，該公司可能會暫時停止對中國科技公司開展新投資，理由是中國政府對該行業的整頓存在不確定性。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 陳建仁 欄名 : 大師解讀 最新專欄文章 【特斯拉大股東】廖凱原：賺大錢需要這種思維（第２版) 2021/11/01 【特斯拉大股東】廖凱原：賺大錢需要這種思維（第２版) 【鯨油故事】 - 質疑女股神：油價見頂面臨大跌！ 2021/10/04 質疑女股神：油價見頂面臨大跌！ 【政策拐點】任澤平倡出手逆周期政策 2021/09/02 【政策拐點】任澤平倡出手逆周期政策 【猛人教路】廣發基金劉格菘 捉最有把握投資 2021/08/25 【猛人教路】廣發基金劉格菘 捉最有把握投資 經濟前瞻 - 野村辜朝明 新經濟比重決定經濟增長 2021/08/09 野村辜朝明 新經濟比重決定經濟增長 阿里巴巴－SW（09988） 快手—W（01024） 醫藥股 阿里巴巴 騰訊控股（00700）