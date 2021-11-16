【港股脈博】憧憬習拜會中美吹暖風 資金偷步炒港股欲突破（第二版） 財金 12:25 2021/11/16 分享： 國家主席習近平與美國總統拜登的視象峰會今早進行中，市場初步抱有期望，盡管對實際議題達成具體共識不孝寄望，仍望見會後聲明基調有助紓緩兩國關係緊張氣氛。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 港股脈博 最新專欄文章 【港股脈博】北水30億急沽騰訊 限制港股反彈升勢（第二版） 2021/11/12 【港股脈博】北水30億急沽騰訊 限制港股反彈升勢（第二版） 【港股脈博】騰訊績後捱沽 無阻恒指上試50天綫（第二版） 2021/11/11 【港股脈博】騰訊績後捱沽 無阻恒指上試50天綫（第二版） 【騰訊股價】騰訊季績後股價曾挫逾3% 大行爭削目標未太淡?（第二版） 2021/11/11 【騰訊股價】騰訊季績後股價曾挫逾3% 大行爭削目標未太淡?（第二版） 【儲局收水】美收水市場受落 港股反彈受制50天綫 （第二版） 2021/11/04 【儲局收水】美收水市場受落 港股反彈受制50天綫 （第二版） 【港股脈博】儲局收水前亞股齊軟 恒指險守二萬五關（第二版） 2021/11/03 【港股脈博】儲局收水前亞股齊軟 恒指險守二萬五關（第二版） 中國汽車工業協會 疫苗 港股 拜登 中美關係 習近平 恒生指數 美國 中國