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【港股脈博】憧憬習拜會緩和關係 資金偷步炒港股欲突破

財金 11:00 2021/11/16

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國家主席習近平與美國總統拜登的視象峰會今早進行中，市場初步抱有期望，盡管對實際議題達成具體共識不孝寄望，仍望見會後聲明基調有助紓緩兩國關係緊張氣氛。

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欄名 : 港股脈博

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