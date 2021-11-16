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【大市拆局】騰訊再闖500元關 手遊收入增+元宇宙催化

財金 12:13 2021/11/16

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騰訊 （00700） 上周公布第三季廣告收入縮減，手遊收入續為主要收入增長來源。最新行業數據顯示，騰訊旗下遊戲收入維持高增長，加上市場開始發酵元宇宙概念，有望支持騰訊股價繼續反彈。

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欄名 : 大市拆局

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