【大市拆局】騰訊再闖500元關 手遊收入增+元宇宙催化 財金 12:13 2021/11/16 分享： 騰訊 （00700） 上周公布第三季廣告收入縮減，手遊收入續為主要收入增長來源。最新行業數據顯示，騰訊旗下遊戲收入維持高增長，加上市場開始發酵元宇宙概念，有望支持騰訊股價繼續反彈。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 大市拆局 最新專欄文章 【大市拆局】馬斯克沽散Tesla 比亞迪續回逢低吸?（第二版） 2021/11/15 【大市拆局】馬斯克沽散Tesla 比亞迪續回逢低吸?（第二版） 【空軍戰報】阿里空倉激增75億 等挾淡爆邊?（第三版） 2021/11/15 【空軍戰報】阿里空倉激增75億 等挾淡爆邊?（第三版） 【大市拆局】農夫山泉突抽上 恒指新貴尋寶提前展開?（第三版） 2021/11/12 【大市拆局】農夫山泉突抽上 恒指新貴尋寶提前展開?（第三版） 【大市拆局】藥明報復式反彈重上「紅底」 有重大利好救亡?（第二版） 2021/11/09 【大市拆局】藥明報復式反彈重上「紅底」 有重大利好救亡?（第二版） 【內房危機】內地多城限預售樓花資金用途 內房更難轉身（第二版） 2021/11/09 【內房危機】內地多城限預售樓花資金用途 內房更難轉身（第二版） 軟件 行業 騰訊控股（00700） 元宇宙 概念 電玩手遊 騰訊 A股