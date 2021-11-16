【拜登難題】美前財長警告若未能解決這問題 特朗普可能將回朝？ 財金猛人追蹤 13:13 2021/11/16 分享： 中美元首視頻會晤，市場期待已久的「習拜會」終於登場，不過前美國財政部長薩默斯新近一番言論卻提醒投資者不要過度興奮。若政府未能解決通脹問題，國民可能迎特朗普回朝，為中美關係再添暗湧。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 投資學堂 最新專欄文章 【追蹤鱷王】現金成垃圾 橋水達里奧大手掃阿里京東抗通脹？（第三版） 2021/11/15 【追蹤鱷王】現金成垃圾 橋水達里奧大手掃阿里京東抗通脹？（第三版） 【契媽股】連日減持輝瑞「食糊」 女股神套現轉追「誠哥股」？ 2021/11/12 【契媽股】連日減持輝瑞「食糊」 女股神套現轉追「誠哥股」？ 【基金檢閱】港股今年好難玩？ 中銀保誠一基金跑贏恒指兼有逾5%回報 2021/11/11 【基金檢閱】港股今年好難玩？ 中銀保誠一基金跑贏恒指兼有逾5%回報 【國策危機】中國「補習天王」俞敏洪轉行做直播帶貨 新東方變身電商股？ 2021/11/10 【國策危機】中國「補習天王」俞敏洪轉行做直播帶貨 新東方變身電商股？ 【內房缺水】據報許榮茂按「誠哥貨」籌錢 投資者要提防房企撲水3招！（第三版） 2021/11/10 【內房缺水】據報許榮茂按「誠哥貨」籌錢 投資者要提防房企撲水3招！（第三版） 通脹 美國聯儲局 列根 拜登 特朗普 經濟 貨幣政策 美元