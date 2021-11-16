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【拜登難題】美前財長警告若未能解決這問題 特朗普可能將回朝？（第二版）

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中美元首視頻會晤，市場期待已久的「習拜會」終於登場，不過前美國財政部長薩默斯新近一番言論卻提醒投資者不要過度興奮。若政府未能解決通脹問題，國民可能迎特朗普回朝，為中美關係再添暗湧。

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撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 投資學堂

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