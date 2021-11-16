內房蝕讓港樓情況值得關注 名家專區 16:03 2021/11/16 分享： 在近期中央調控樓市下，近間內房資金緊張須加快出售資產套現，包括中國奧園 （03883） 以9億元沽出西半山羅便臣道舊樓，帳面蝕近1.8億元離場。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 樓市分析 相關文章 恒大賣產再起風波 報道指越秀地產退出收購中國恒大中心 2021/10/15 恒大賣產再起風波 報道指越秀地產退出收購中國恒大中心 【獨家消息】 傳恒大轉讓長沙灣新盤恆大‧睿峰 合資夥伴接手發展 2021/10/19 【獨家消息】 傳恒大轉讓長沙灣新盤恆大‧睿峰 合資夥伴接手發展 你可能感興趣 恒大賣產再起風波 報道指越秀地產退出收購中國恒大中心 17:40 2021/10/15 恒大賣產再起風波 報道指越秀地產退出收購中國恒大中心 【獨家消息】 傳恒大轉讓長沙灣新盤恆大‧睿峰 合資夥伴接手發展 06:00 2021/10/19 【獨家消息】 傳恒大轉讓長沙灣新盤恆大‧睿峰 合資夥伴接手發展 最新專欄文章 九龍灣終於有新盤啦 2021/11/15 九龍灣終於有新盤啦 發展商「餓地」找出路 擴大收購農地 2021/11/12 發展商「餓地」找出路 擴大收購農地 多盤齊發 一手樓市愈戰愈勇 2021/11/09 多盤齊發 一手樓市愈戰愈勇 呎價2萬內 新界區的最後堡壘 2021/11/08 呎價2萬內 新界區的最後堡壘 政府收回濕地 發展商有幾傷？ 2021/11/05 政府收回濕地 發展商有幾傷？ 燕貽大廈 恒大 佳兆業美好（02168） 商廈 西半山 發展商