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內房蝕讓港樓情況值得關注

名家專區 16:03 2021/11/16

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在近期中央調控樓市下，近間內房資金緊張須加快出售資產套現，包括中國奧園 （03883） 以9億元沽出西半山羅便臣道舊樓，帳面蝕近1.8億元離場。

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欄名 : 樓市分析

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